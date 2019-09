Ny rapport foreslår å fjerne bompenger og bilavgifter

Forslaget går ut på at bompenger og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

I den ferske rapporten skriver TØI at bilister heller skal betale en kilometeravgift etter hvor de kjører, når de kjører, hvilken biltype de kjører og hvordan den er utstyrt.

I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og elbiler.

– På bygda vil allmenn veiprising innebære en avgift på 20 øre pr. kilometer omtrent. I byene må vi regne med at det koster 4–5 kroner i rushtiden, og en god del lavere utenom rushtiden, sier Lasse Fridstrøm, forsker i Transportøkonomisk institutt til NRK.

FORSKER: Lasse Fridstrøm, forsker i Transportøkonomisk institutt har skrevet rapporten om allmenn veiprising. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Allmenn veiprising vil innebære betydelig lavere veitransportkostnader i Distrikts-Norge, står det i rapporten. Den kan også leses som en kronikk i tidsskriftet Samferdsel, som Transportøkonomisk institutt gir ut.

I den første versjonen av denne saken sto det at skissen fra TØI ville gjøre fergebilletter gratis. Det riktige er at billettene om ønskelig kan betales via kilometeravgiften, på samme måte som en nå kan betale ferga med AutoPASS-brikken.

Flere ulemper i byene

I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

Ifølge rapporten er ulempene med bilkjøring i ubebygde områder små, og derfor skal det være billig å kjøre der. I rushtid i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygda.

– Annerledes er det i byene i rushtiden. Her er det mye å vinne på å kutte trafikktoppene og redusere støyen, og dessuten begrense luftforurensingen, særlig på kalde og tørre vinterdager, står det i rapporten.

POSITIV: Leif Helge Hansen er positiv til forslaget om allmenn veiprising. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg syns det er en kjempeide hvis det går igjennom, sier Leif Helge Hansen fra Ballstad i Lofoten til NRK.

Bobileieren sier at han liker tanken på et helt annerledes avgiftssystem enn dagens. NRK møter Hansen mens han er på vei til Svolvær med bobilen sin.

– Trenger ikke alle de bompengene og veiavgiften. Man betaler nok avgifter, sier han til NRK.

Må logge kjøringen

I forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor.

Forsker Fridstrøm erkjenner at personvern er viktig, men mener at registreringen lar seg gjennomføre innenfor regelverket.

– Det er bare summen som kommuniseres med et innkrevingskontor. På den måten vil ikke staten se hvor enhver enkelt bilist kjører, mener han.

NAF advarer mot «sammenblanding»

– NAF advarer mot å blande sammen bompenger og veiprising, slik TØI gjør i denne rapporten. Samtidig er det behov for et nytt og mer rettferdig system for bilavgiftene, som i dag ligger på å kjøpe, eie og bruke bil, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i en e-post.

Ingunn Handagard i NAF. Foto: NAF

NAF mener derfor at veiprising bør utredes som et alternativ til disse avgiftene.

– Som rapporten peker på bør det bli billigere å bruke bil i distriktene, der folk ikke har alternativer til bilen, skriver Handagard.