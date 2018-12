Ny økning i utslippene av CO₂

Begrepet «klimarisiko» ble første gang brukt i 2015. Da holdt den britiske sentralbanksjefen Mark Carney det som skulle bli en kjent tale for finansmiljøet i London.

– Når først klima blir definerende for finansiell stabilitet, kan det være for sent, sa han da.

Carney beskrev tre måter klimaendringer kan true økonomien på:

Økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet. Nye politiske reguleringer og ny teknologi er del av dette. Ansvarsrisiko: Erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer. Et eksempel kan være da Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten i 2017.

Umiddelbart etter dette ble gruppen «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) opprettet, ledet av Michael R. Bloomberg. Gruppen laget retningslinjer for hvordan selskaper kan rapportere om klimarisiko. Disse retningslinjene innføres nå gradvis i mange selskaper verden over.

Den norske siviløkonomen Martin Skancke var med i arbeidsgruppen. Nå leder han det regjeringsoppnevnte utvalget som skal se på klimarisiko i norsk økonomi.