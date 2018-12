Har klimatoppmøte i Europas mest forurensede land

– Kull er vårt svarte gull, sa den polske statsministeren Mateusz Morawiecki da han i september i år møtte gruvearbeidere i Bielszowice i det sørlige Polen.

Nettopp kullet har gjort Polen til Europas klart mest forurensede land. Rundt 70 prosent av polakkene brenner søppel og kull av dårlig kvalitet i gammeldagse ovner for å holde varmen gjennom vinteren.

Samtidig kommer rundt 80 prosent av landets elektrisitet fra eldre og ineffektive kullkraftverk, skriver DR.

– Luftforurensing er et fremtredende problem i Polen. Det er høye konsentrasjoner av for eksempel det kreftfremkallende stoffet benzopyren, sier professor i geokjemi ved universitet i Krakow, Marek Michalik.

I en rapport fra det Europeiske miljødirektoratet (EEA) fra 2016 går det frem at det hvert år dør 44.500 mennesker for tidlig i Polen på grunn av dårlig luft.

Verst i Europa

Bruken av kull har ført til 19 av de 20 mest forurensede byene i Europa ligger i Polen. Bare tsjekkiske Ostrava, rett før for grensen til Polen, er inne på den triste topp-20-listen.

Den mest forurensede av dem alle er Nowa Ruda, en by med drøyt 20.000 innbyggere i det sørlige Polen, ikke langt fra Tsjekkia.

Målinger av luften i Nowa Ruda viser at det er nesten 18 nanogram benzopyren per kubikkmeter av luften.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at det i gjennomsnitt ikke skal være mer enn ett nanogram benzopyren per kubikkmeter av luften, altså 18 ganger mindre enn det innbyggerne i Nowa Ruda må leve med.

Nowa Ruda har, som mange andre sentraleuropeiske byer, en vakker rådhusplass, men det som skiller ut byen er at den er Europas mest forurensede. Foto: Jacek Halicki / CC

Senter for kullindustri

Katowice, byen som nå er vertskap for klimatoppmøtet, ligger i Silesia i det sørlige Polen.

Silesia har rundt 90.000 kullgruvearbeidere, rundt halvparten av alle kullgruvearbeidere i EU, skriver bransjenettstedet Euracoal.

Ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) står kull for nesten halvparten av verdens CO₂-utslipp fra fossile brennstoff.

EU, der Polen er medlem, har vedtatt å kutte CO₂-utslippene med 40 prosent (i forhold til 1990) innen år 2030 og la i forrige uke frem en plan om å bli CO₂-nøytral innen 2050, skriver CNN.

Polens utslipp av CO₂ per person er noe høyere enn EU-gjennomsnittet, men vertslandet for klimatoppmøtet gir ingen tegn på a de vil slutte med bruken av kull.

Har kull for 200 år

Polens president Andrzej Duda sier at Polen ikke vil slutte å bruke kull. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

I sin tale på klimatoppmøtet i Katowice mandag sa FNs generalsekretær António Guterres at land «må slutte klenge seg fast til kull».

Uttalelsen ble ifølge AP oppfattet som rettet mot vertslandet, men på en pressekonferanse senere på dagen sa den polske presidenten, Andrzej Duda, at Polen «ikke har noen planer om fullt og helt å droppe kull».

Han la til at Polen har nok kull for de neste 200 år og kalte kullet Polens «strategiske fossile brennstoff» som sikrer polakkene sikkerhet og uavhengighet.

– Det vil være vanskelig å ikke bruke det, sa president Duda.