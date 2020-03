Ny forskrift: Kan forby hytteturer ut av egen kommune

Forskriften blir vedtatt i statsråd i dag, sier helseminister Bent Høie (H).

– Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon. Det betyr at alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, sier han.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mens store deler av Norge står stille har mange nordmenn valgt å reist på hytta, stikk i strid med alle advarsler.

Lørdag truet statsminister Erna Solberg med å sette inn sivilforsvaret for å få hyttefolk hjem.

Samtidig kunne Røde Kors fortelle at flere har kontaktet dem direkte for å få hjelp til å komme seg hjem igjen.

– Vi vil ta en sjekk med noen utvalgte hyttekommuner i kveld og høre med dem om de opplever at folk har reist hjem. Hvis de ikke har det, kommer denne forskriften til å tre i kraft, og da blir det forbudt å oppholde seg på fritidseiendommer som ikke ligger i den kommunen du bor i, sier Høie.

Siste nytt om koronasituasjonen Du trenger javascript for å se video.

Reis hjem så raskt som mulig

Høie ber folk om å komme seg hjem på vanlig måte, så raskt som mulig.

– Er du frisk og rask, bør du komme deg hjem så raskt som mulig og unngå å stoppe og være i nærkontakt med andre på veien. Hvis du har symptomer bør du være ekstra oppmerksom med å ikke komme i kontakt med andre på vei hjem, sier Høie.

Klarer man ikke å komme seg hjem på egen hånd fordi man er syk, skal man ta kontakt med legevakten.

– Det er viktig at folk kommer seg raskt hjem hvis forholdene ligger til rette for det, sier han.

Høie sier han ikke var forberedt på at så mange kom til å reise på hytta.

– Dette viser hvor sterkt hyttekulturen står i Norge, men jeg tror nå mange av oss har forstått alvoret. Jeg er glad for å se at mange har begynt å reise hjem, og dette er nå det hyttefolk kan gjøre for å hjelpe den kommunen hytta er i, slik at de kan konsentrere sin innsats om de som bor i kommunen, sier Høie.

Flere kommuner har sendt ut tekstmeldinger til folk i området for å be dem reise hjem.

Foto: Privat

Sjekk veimeldingene

Søndag er flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge på grunn av uvær.

Riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt inntil videre.

Det er kolonnekjøring på E134 over Haukeli, mens både riksvei 52 over Hemsedal, E16 over Filefjell og riksvei 15 over Strynefjell alle er åpne for ferdsel.

Statens vegvesen forteller om merkbart mindre trafikk gjennom hele helgen, og pressevakt Kari Karstensen sier til NTB at folk bør sjekke veimeldingene.

– Vår oppfordring er å sjekke veimeldinger før man kjører. Vi holder alle veiene vi kan åpne, men enkelte fjelloverganger er stengt. Vi prioriterer de viktigste veiene først. Og selvfølgelig råder vi folk til å følge rådene fra myndighetene, sier hun.