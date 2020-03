Hyttefolk ber Røde Kors om hjelp

Det er bare et par dager siden Røde Kors advarte nordmenn mot å dra på hytta, ettersom det kan svekke den lokale beredskapen.

Mange har likevel reist til fjells, og lørdag truet statsminister Erna Solberg med å sette inn sivilforsvaret for å få hyttefolk hjem.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sa hun.

Søndag morgen skriver Røde Kors i en pressemelding at flere har kontaktet hjelpekorpsene direkte.

– Flere hjelpekorps melder om at de har blitt kontaktet av folk som ønsker hjelp direkte fra Røde Kors. De føler seg syke, og vil gjerne ha hjelp til å komme seg fra hyttene sine, sier landsrådsleder Kjersti Løvik til NRK.

Regner med flere henvendelser

De har foreløpig ikke oversikt over hvor mange som har tatt kontakt, men understreker at det ikke er Røde Kors som skal ta imot slike henvendelser.

Landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors. Foto: Røde Kors

Det er kommunale helsemyndigheter og AMK-sentralene som kan kalle ut hjelpekorpsene.

– Hvis du føler deg akutt syk, skal du ringe 113. Ved all annen sykdom skal du ringe fastlege eller legevakt, sier Løvik.

Røde Kors sier de regner med flere henvendelser i løpet av søndagen, når mange skal reise hjem fra hyttene sine.

– Vi ønsker at folk skal forholde seg til rådene som kommer fra myndighetene. Det er veldig viktig nå og fremover at vi forholder oss til informasjonen vi får. Det er hjelpekorps i omtrent hver kommune i landet. Beredskapen er der, men vi må passe på at vi ikke bruker den opp, sier Løvik.

Refser hyttefolket

Ansvarlig redaktør Torfinn Skåttet i Rjukan Arbeiderblad langer ut mot hyttefolket i en kommentar i egen avis.

«Det vi ser er voksne mennesker som er ikke vant til begrensninger, og opptrer som bortskjemte og trassige umyndige. Oppførselen er ikke i tråd med hva som er til samfunnets beste. Da må de som regulerer samfunnet slik at flest mulig har det bra, våkne opp,» skriver han.

Ansvarlig redaktør Torfinn Skåttet i Rjukan Arbeiderblad mener altfor mange hyttefolk utviser dårlig dømmekraft. Foto: Rjukan Arbeiderblad

Skåttet sier til NRK at han reagerer på at mennesker med god jobb, utdanning og økonomi utviser dårlig dømmekraft.

– Det er selvfølgelig noen historier som er ulike de andre, men i det store og hele mener jeg at det er vist total mangel på dømmekraft blant altfor mange hytteeiere i Vinje og Tinn, og sikkert over hele Norge, sier Skåttet.

– Tenker ikke at de er smittet

Det er over 4000 hytter i avisens område, og mellom 15.000 og 20.000 innbyggere. I Vinje er det 5000 hytter, og mange kjører gjennom Tinn for å komme til hyttene sine.

– Dette er en gruppe mennesker som reiser mye, både utenlands og i Norge gjennom jobb og på fritiden. De som er friske tenker jo ikke at de er smittet. Så er de innom butikker på Kongsberg, på Notodden, i Vinje og Rjukan. De fyller bensin, går i dagligvarebutikker, kjøpesentre og overalt. Det er jo akkurat det vi ikke skal ha i den unntakstilstanden vi er i nå, sier Skåttet.

Skåttet sier han har fått signaler om at flere har pakket sammen og reist hjemover. Flere hytteaktører i området skal ha gått fra hytte til hytte for å be folk om å reise hjem.

– Samtidig blir ikke småveier og parkeringsplasser brøytet, så det er ikke lagt til rette for noen hytteturisme nå, sier han.