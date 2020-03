Vil droppe brøyting og stenge bomveier – vil ha hjem hyttefolket NÅ

De siste dagene har titusenvis av nordmenn dratt på hytta på fjellet.

Dette til tross for mange advarsler: Helseminister Bent Høie oppfordret torsdag alle om å unngå enhver form for fritidsreise.

Små kommuner har tryglet folk om å dra hjem fra fjellet. De har ikke nødvendigvis kapasitet til å følge opp hyttefolket om de skulle bli syke.

HAFJELL: Bare i Øyer er det over 3300 hytter. Lokalbefolkningen teller rundt 5000. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hytteforening tar tak: – Må bidra i nasjonal dugnad

I hyttekommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal har folk strømmet til fjells de siste dagene. Mange mener at det er trygt å oppholde seg på fjellet. Da er de lenger unna andre folk.

Andre skriver i sosiale medier at de føler det tryggere der enn å stimle sammen i byene.

Myndighetene i hyttekommunene er av en annen oppfatning: De har nok med å ivareta egen befolkning.

BOM: Bommer som denne nedenfor Pellestova ved Hafjell, kan bli stengt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Johan Georg Johnsen er leder i Værskei Hytteeierforening, med 150 medlemmer. De ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden, og vil at folk skal dra hjem nå.

De har vedtatt at det ikke skal brøytes i hytteområdet framover.

– Selv om vi er en hytteforening som ivaretar hytteeierene, er tiden nå er tiden inne for å si fra tydelig, sier Johnsen.

VIL DROPPE BRØYTING: Flere hyttekommuner kommer nå med drastiske tiltak for å få hyttefolket hjem. I kveld er det ventet snø i Lillehammer-området. Illustrasjonsbilde. Foto: Inger-Lise Hansen / NRK

Ordførere med klar beskjed

Nå vil ordførerne i Øyer, Gausdal og Lillehammer gjøre det samme:

De vurderer å stenge bomveier i hyttefelt, og at veier i de samme områdene ikke blir brøytet.

– Det er meldt snøfall i området i kveld. Derfor oppfordrer vi folk om å dra ned fra fjellet og tilbake til hjemkommunen så raskt som mulig, sier ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen.

Hun mener det er svært viktig at alle nå tar ansvaret sitt og reiser hjem til egen kommune.

– Vi ser at svært mange har reist opp på hytta si, og det er forståelig. Men nå er vi i en situasjon der vi trenger at flest mulig er hjemme i egen kommune, presiserer ordføreren.

ORDFØRER: Ingunn Trosholmen ber fjellfolket innstendig om å reise hjem. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, sier Øyer så langt er i en heldig situasjon med 0 smittede.

– Vi ønsker ikke en situasjon hvor vi må ta imot hyttefolk fra områder som Hafjell. Det har vi ikke kapasitet til. Nå må folk skjønne alvoret og reise hjem, sier han.

Ba løypekjørerne om å stoppe

Flere har på Facebook gått inn for tiltak for å begrense den store tilstrømmingen til små hyttekommuner. I ei Facebook-gruppe for Sjusjøen, ble i går løypekjører Johannes Haukåssveen oppfordret til å ikke kjøre opp nye løyper.

En person skrev: «Som et tydelig signal oppfordrer jeg deg (...) til å innstille all løypekjøring på Sjusjøen»

Oppfordringen ble fulgt, og løypelaget på Sjusjøen slutter å kjøre nye skiløyper fra søndag 15. mars.

Også løypekjører Knut Erik Hagen på Skeikampen i Gausdal annonserte lørdag at han ikke kommer til å kjøre opp løyper, i håp om at det vil holde folk hjemme:

Også løypekjørere på Lillehammer- og Øyerfjellet har fulgt oppfordringen, ifølge oppdateringer på Facebook.

Men her stiller de også spørsmål ved om beslutningen er rett.

I kommentarfeltet har flere hevet seg inn i debatten. Kommentarene som spenner fra at dette er rett, til at dette blir helt feil for lokalbefolkningen.

En skriver: «Lokale myndigheter kan nedlegge forbud mot brøyting av hytteveger, da kan man ikke komme til hytta. Da kan skispor kjøres i et kanskje mer begrenset omfang for oss lokale.»

– Å droppe løypekjøring går ut over lokalbefolkningen

Andre mener at det å droppe løypekjøring, ikke vil fungere.

– Jeg tror ikke det vil gjøre at folk reiser ned igjen fra hytta, sier Ane Bjørnsgård, som er folkehelserådgiver i Innlandet fylkeskommune.

Hun har full forståelse for at små hyttekommuner ikke ønsker hytteturisme, men påpeker at det er mange i lokalbefolkningen som også har hytte i disse områdene.

I tillegg er det viktig å ta vare på egen helse og komme seg ut, nå som man ellers er isolert fra andre mennesker.

– Det beste man kan gjøre nå er å være ute i skog og mark. Helst i nærheten av der du bor, sier hun.