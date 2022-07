I helgen forhandlet partene sammenhengende i over 30 timer. Da klokken nærmet seg 19 søndag kveld, måtte partene gå hver til sitt for å samle kreftene.

Forhandlingene fortsetter klokken 9 mandag morgen.

– Nå har vi fått hvilt og sovet, så nå er vi klare igjen, sier leder i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset til pressen før møtet.

Klokset håper at partene snart finner en løsning. Han beskriver situasjonen som bisarr.

– Vi kjemper for eksistensgrunnlaget til SAS-pilotene. Samtidig er selskapet i en spesiell situasjon, sier han.

Leder i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset med følge søndag ettermiddag. Da kvelden kom sa han at det ikke lenger var forsvarlig å fortsette. Foto: Halldor Asvall / NRK

Den danske pilotlederen Henrik Thyregod har jobbet i SAS i 32 år, og sier at han elsker selskapet. Nå forventer han at de må finne ut av om det blir en løsning eller ikke.

– Jeg synes det er uverdig, både for alle passasjerer og firmaet, sier Thyregod når han møter pressekorpset utenfor Näringslivets hus i Stockholm mandag morgen.

Har ikke gitt opp

– Jeg håper vi kan få en løsning. Det er min målsetting her og jeg har ikke gitt opp enda, sier riksmekler Mats Ruland mandag.

Han sier at progresjonen har vært jevn de siste dagene. Likevel tror han ikke de vil gjenta et 30-timers langt møte med det første.

Riksmekler Mats Ruland håper på en løsning i dag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Forhandles om flere punkter

NRK er kjent med at varigheten på tariffavtalen er ett av punktene det forhandles om nå.

Den svenske forhandleren Claes Stråth sier til nyhetsbyrået TT at de har laget en liste på rundt 25 områder som skal behandles.

Mange av punktene skal nå være ferdigbehandlet. Han vil ikke si hvor mange områder som gjenstår, skriver NTB.

Flere innstilte flyvninger

Den 4. juli gikk 900 piloter ut i streik. Siden den dagen har 2.349 flyvninger blitt kansellert.

SAS anslår at streiken koster selskapet 100–130 millioner kroner per dag.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotane deira er ikkje samde om lønn. Kjernen i konflikten er opprettinga av to bemanningsselskap.

Under pandemien mista rundt 560 pilotar jobben. Samtidig oppretta SAS to dotterselskap. Dei fekk namna SAS Link og SAS Connect. Desse skal overta fly og fyllast med nye pilotar.

SAS-pilotane som vart sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbane. Dei seier SAS prøver å omgå forpliktingane sine til å hente dei oppsagde pilotane tilbake igjen. SAS avviser dette. Dei meiner selskapet tek omsyn til alle inngåtte avtalar.

Ifølgje pilotforeininga har pilotane gått med på innsparingstiltak som utgjer 25 prosents innsparing.

Til gjengjeld vil dei ha ei forsikring om at det er medlemmene deira som får dei nye arbeidsplassane som skal fyllast i SAS Link og SAS Connect.

Så langt har 163 flyvninger blitt kansellert mandag som følge av den pågående streiken. Det viser tall fra Avinor.

Av de innstilte flyvningene var 87 innenlandsstrekninger. I tillegg var 56 flyvninger innenfor Schengen, og 20 var utenlandsflyvninger.

Tirsdag er allerede 47 flyavganger innstilt.

Av de 154 innstilte flyvningene i dag var 74 av flyvningene innenlands, 68 var innenfor Schengen, og tolv var utenlandsflyvninger utenfor Schengen.

– Klarer ikke holde øynene åpne

Leder for SAS-pilotene i Parat Jan Levi Skogvang sa søndag kveld at han hadde en fryktelig hodepine etter de mange arbeidstimene.

– Vi er rett og slett så slitne at vi ikke klarer å holde øynene åpne, og det er bare derfor at vi går nå. Vi fortsetter i morgen tidlig, sa Skogvang til NRK.

Leder for SAS-pilotene i Parat Jan Levi Skogvang er blant flere som trengte en natt med søvn før forhandlingene fortsetter mandag. Bildet ble tatt forrige uke. Foto: ALI LORESTANI / TT NYHETSBYRÅN / NTB

På vei ut fra forhandlingslokalene uttrykte SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs skuffelse over at partene ikke kom til enighet i løpet av helgen. Hun var tydelig på at selskapet har behov for en løsning.

– Jeg vil si vi at vi er nærmere en løsning nå enn vi var i dag tidlig, sa hun til pressen.