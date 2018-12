NSB har kastet hundretusener av fleecepledd rett i søpla etter én gangs bruk

Knapt noe gir bedre miljøsamvittighet enn å ta tog istedenfor fly når man reiser rundt i Norge.

Tall NRK har fått fra NSB viser at samvittigheten kommer med bismak.

På alle nattogene til NSB får de reisende tilbud om en engangspakke med ørepropper, ansiktsmaske, pute og et fleecepledd. Pleddene kan kundene ta med hjem eller la ligge igjen på toget.

De fleste pleddene som ender på toget, blir kastet rett i søpla, til tross for at de kun er brukt én eneste gang.

Har kastet rundt 400.000 pledd siden 2014

Ifølge tall NRK har hentet ut fra NSB har togselskapet delt ut rundt 1.065.000 engangspakker med fleecepledd fra 2014 til i dag. Av disse har mer 400.000 pledd blitt kastet som restavfall etter kun én gangs bruk (se grafikk).

– Jeg forstår at det blir reaksjoner, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB. Foto: NSB

– Det er mange tepper, og jeg forstår at det blir reaksjoner. Da er det viktig å si at vi er klar over dette, og at vi følger opp og jobber kontinuerlig for å mindre avfall, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB.

Hun sier selskapet gir en god del pledd til veldedige organisasjoner, og at de allerede har innført tiltak som har halvert antall utdelte engangsposer på litt under to år.

I samme periode har NSB kastet rundt 130.000 nesten ubrukte fleecepledd.

To tonn avfall i året på engangsposene

Engangsposene til NSB genererer samlet sett, etter selskapets egne opplysninger, rundt 2000 kilo restavfall hvert år. Alt av plast og papp blir i den forbindelse resirkulert, men det er likevel et høyt tall.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at en større andel av disse teppene kunne bli brukt på nytt. Alt som er mulig å gjenbruke blir gjenbrukt. Vi samler inn til veldedige organisasjoner, og vi synes det er kjempefint at de teppene som brukes blir brukt på nytt, sier Scholz.

NSB-toppen sier teppene som blir kastet ikke er i en tilstand der de kan brukes igjen.

– Så mer enn halvparten av teppene som kun er brukt én gang er i en slik forfatning at de ikke kan brukes igjen?

– Det er dessverre vurderingen når vi går gjennom toget.

– Hvorfor har dere laget et system der dere ikke kan bruke teppene mer enn én gang?

– Det har med hygienekrav og hva kundene ønsker å bruke å gjøre. Det har også et miljøaspekt som handler om vask, pakking og frakt av teppene.

– Tror dere kundene ønsker at dere kaster teppene etter kun én gangs bruk?

– Jeg tror ikke kundene ønsker det, og derfor tror jeg de setter pris på at vi gjør tiltak, sier Scholz.