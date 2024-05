Hvorfor får det internasjonale samfunnet ikke gjort noe med dette? Hjelper kampanjer som blir delt på Instagram? Og hva gjør de internasjonale domstolene egentlig?

Torsdag morgen møtte NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Nyhetsmorgen for å svare på spørsmål fra lytterne om krigen i Gaza.

NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Foto: JULIANE KRAVIK / NRK

Mange lurte på hvorfor NRKs dekning av krigen ser annerledes ut enn sosiale medier.

– På sosiale medier er det ikke noe filter på hva som er ekte og ikke ekte. Vi bruker masse tid og krefter på å finne ut hva som er ekte og hva kan vi vise. Også er det en del presseetiske hensyn som sosiale medier ikke bryr seg om men som er veldig viktig for oss. Som handler om å vise hensyn til mennesker i sårbare situasjoner, ikke eksponere barn unødvendig. Uten at det skal ta bort at vi viser krigens grusomheter.

Mikkelsen svarer på flere spørsmål fra kl. 10.30.

Her kan du sende inn dine spørsmål: