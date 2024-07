Har USA kun to eldre og tilsynelatende skrantende menn som presidentkandidater?

En koronasyk Joe Biden opplever stadig mer press fra rekker innad i eget parti om å trekke seg.

Samtidig fortsetter Donald Trump valgkampen sin i full vigør etter attentatforsøket natt til søndag. Republikanernes landsmøte har offisielt nominert ham som sin presidentkandidat, og Trump har valgt J.D. Vance (39) som sin visepresidentkandidat.

Usikkerhetsmomentene er mange etter den siste tids dramatiske hendelser. Hva skjer nå?

Her er fem spørsmål fra publikum som våre korrespondenter har svart på om USA-valget.

KORRESPONDENTER: Anders Tvegård og Tove Bjørgaas er NRKs korrespondenter i USA. Denne uka dekker de Republikanernes landsmøte i Milwaukee, Wisconsin. Foto: Andreas Vingaard / NRK

Hva er gjort for å sikre seg mot valgtullet ved forrige avstemming?

– Det har vært mye fokus på det som skjedde etter valget i 2020. I delstatene der det vil bli jevnt som Arizona, Pennsylvania og Georgia er det stort fokus på å sikre løsninger, opplæring og støtte til valgfunksjonærer. Flere slike ble truet på livet etter valget sist, svarer USA-korrespondent Tove Bjørgaas.

For mannen i gata er det vanskelig å vite hvem en skal stole på i denne situasjonen. Mange var allerede utmattet av valgkampen for noen uker siden, men med debatten rundt Biden og attentatforsøket mot Trump har det blitt enda verre.

– Velgerne har lenge sagt at de egentlig ikke ønsker noen av de to kandidatene. Jeg tror vanlige folk også sliter veldig med å vite hvor de kan få nøytral informasjon, svarer hun.

OMTELLING: Tellingen i Georgia etter presidentvalget sist tok hele ti dager. Mye er gjort for å unngå lignende situasjoner denne gangen. Foto: Megan Varner / AFP/NTB

Hvordan er det mulig at et land som USA kun har to eldre og tilsynelatende skrantende menn som presidentkandidater?

– Det finnes mange kandidater i USA, og det er en spesiell situasjon nå som ikke er bra for demokratiet fordi et flertall av velgerne svarer at de ikke ønsker de to eldre mennene som presidentkandidater, svarer Bjørgaas.

Nominasjonssystemet, partisystemet med bare to partier og alle pengene i politikken er viktige grunner til at USA har havnet der landet har havnet, tror hun.

Hva slag konsekvenser vil det få for konfliktene i Ukraina og i Israel/Palestina om Trump vinner valget?

– Europa forbereder seg på en Trump-administrasjon og har allerede gitt Nato koordineringsansvaret for våpen til Ukraina. Det hjelper kanskje ikke så mye om USA, som gir flest våpen, skulle slutte å levere, men det er iallfall et forsøk på å flytte ansvaret og initiativet, svarer USA-korrespondent Anders Tvegård.

J.D. Vance ville stanse hjelpepakka til Ukraina, men store deler av det republikanske partiet deler ikke det synet. I utenrikspolitikken er det presidenten som bestemmer. Trump kan lytte til begge sider og kanskje gjøre noe annet enn det han har sagt offentlig.

IKKE GODT FORHOLD: Donald Trump og Benjamin Netanyahu er ikke bestevenner, men USA har stått solid på Israels side, og NRKs-korrespondenter regner med at det vil fortsette dersom Trump vinner valget. Foto: Tom Brenner / Reuters

Når det gjelder Israel, har USA stått solid på Israels side. Trump og Netanyahu har ikke særlig godt forhold (Netanyahu gratulerte Biden med valget i 2020).

– Trumps tilnærming i Midtøsten er trolig at Israel skal normalisere forholdet til naboland (Abraham-avtalen), men hva det betyr for palestinerne, er mer uklart, svarer Tvegaard.

Tror dere at Biden trer til side?

– Biden sier selv han ikke vil gi seg og det er nok han som tar denne beslutningen. Pengegivere truer med å holde tilbake eller omprioritere til andre kandidater, men opprøret i partiet har bare ført til at rundt 10 prosent av kongressrepresentantene har bedt ham gå, svarer Anders Tvegaard.

Det er med andre ord ingenting som utad tyder på at Biden vil tre til side.

– Partiet skal trolig nominere Biden neste fredag, så om noen vil presse ham ut, må det skje rett over helga.

STÅR PÅ VIDERE: Joe Biden har ikke gitt noen indikasjoner på art han vil tre til side. Om noen demokrater vil presse ham ut, begynner de å få dårlig tid. Foto: Tom Brenner / Reuters

Kan vi nå være vitne til et USA som går i retning bort fra et demokrati – og til et diktatur, med Trump som sittende president

– Det er mange som er redde for at USA kan gå i mindre demokratisk retning med Trump. Men det er samtidig vanskelig å endre det amerikanske valgsystemet, svarer Tove Bjørgaas.

Hun tror neppe at Trump blir sittende i mer enn fire år dersom han blir valgt, og sier det har vært mye skremselspropaganda fra venstresiden i denne valgkampen.

SKREMSELSPROPAGANDA: Det har vært mye skremselspropaganda fra venstresiden i denne valgkampen, mener Tove Bjørgaas. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Samtidig mener hun at det amerikanske demokratiet er under press på flere fronter.

– I en studie fra universitetet Princeton fra 2014 konkluderte to professorer at USA er et oligarki og ikke et demokrati. Det vil si at USA er styrt av eliten og dem med penger, samtidig med at alminnelige amerikanerne har mindre og mindre innflytelse.

Under kan du se flere av spørsmålene som ble stilt USA-korrespondentene våre.

