Dramaserien, som er laget av Cinenord for NRK, fikk den gjeve Emmy-statuetten da den internasjonale fjernsynsbransjen ble hyllet i New York.

– En sånn pris er gøy. Utrolig moro. Det åpner dører, sier Alexander Eik med Emmy-statuetten i hånda.

Sofia Helin og Tobias Santelmann spiller kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i serien som er satt til krigens dager.

Serien vant i konkurranse med britiske «Des», sørkoreanske «It's Okay to Not Be Okay» og brasilianske «Todas As Mulheres do Mundo (All the Women in the World)».

KRONPRINSPAR: Sofia Helin og Tobias Santelmann spiller kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i serien «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelová / Cinenord/NRK

– Helt fantastisk

Vinnerne ble kunngjort under den 49. internasjonale Emmy-utdelingen.

Serieskaper Alexander Eik dedikerte prisen til kronprinsesse Märtha.

– Dette er helt fantastisk. Hvem skulle tro dette da vi sto og frøs rumpa av oss på settet. Vi har jobbet med Atlantic Crossing i ni år fra vi begynte til vi var ferdige, så det føles utrolig godt å få denne prisen, sier Alexander Eik til NRK.

Hvordan er det å få en internasjonal Emmy?

– Det finnes jo ikke noe høyere man kan oppnå innen TV-drama, så det er selvfølgelig en kjempestor anerkjennelse. Forhåpentligvis vil det også åpne dører for oss, slik at vi kan få produsere nye ting, sier regissøren.

Skuespiller Sofia Helin var også med på Emmy-festen i New York. Foto: Agathe Hopland Siegel / Cinenord

Eik mener en norsk suksess er bra for bransjen og håper prisen bidrar til å inspirere kollegaer og unge filmskapere til å våge å drømme og til å ha høye mål.

18 personer som jobbet med serien, var til stede i New York.

– Da vi ble nominert, fikk vi råd om å feste og feire så mye som mulig i tilfelle vi ikke skulle vinne. Vi har vært i New York en uke og festet. Nå blir det enda mer, sier serieskaperen på vei til Emmy-festen etter gallaen.

For å slippe inn, måtte alle inviterte være vaksinert og ha testet negativt på koronaviruset de siste dagene.

Serieskaper Alexander Eik og skuespiller Sofia Helin med Emmy-prisen. Foto: Evan Agostini / AP

God mottakelse

Serien har hatt gode seertall her hjemme – og også ute der den har blitt vist, blant annet i USA, i regi av PBS og Amazon Prime.

«Atlantic Crossing» har også vært midtpunkt for diskusjoner som handler om TV-serier og filmer som tar utgangspunkt i ekte personer og historiske fakta, men som blander dette med dramaturgiske grep og oppdiktede elementer.

Fakta om «Atlantic Crossing» Ekspandér faktaboks * «Atlantic Crossing» ble spilt inn i Norge og Tsjekkia i tidsrommet desember 2018 til juni 2019. Den består av åtte episoder, og ble sendt på NRK i oktober-desember 2020. * Alexander Eik og Linda May Kallestein har skrevet manus til serien, som også er regissert av Eik. Den er produsert av Silje Hopland Eik. * Serien handler om det nære forholdet mellom kronprinsesse Märtha og USAs president Franklin D. Roosevelt under annen verdenskrig. * Sofia Helin og Tobias Santelmann spiller henholdsvis kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i serien. Rollen som president Roosevelt bekles av amerikanske Kyle MacLachlan, kjent fra blant annet kultserien «Twin Peaks». * Serien er en blanding av historie og fiksjon, noe som har utløst debatt her hjemme i Norge. Kritikerne, deriblant enkemannen etter prinsesse Ragnhild Erling Lorentzen (97), mener serieskaperne har tatt seg for store kunstneriske friheter. * Allerede før premieren ble Atlantic Crossing solgt til en lang rekke land, blant annet Italia, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Russland og Australia. Serien har også blitt solgt til den amerikanske TV-kanalen PBS Masterpiece. Over 30 land har sikret seg rettighetene til å vise serien. * Natt til tirsdag norsk tid vant serien en internasjonal Emmy i kategorien beste TV-film eller miniserie. (NTB)

Nylig vant serien juryens spesialpris under Golden Bird Prize-utdelingen i den sørkoreanske hovedstaden Seoul.

Hovedrolleinnehaverne Sofia Helin og Tobias Santelmann fotografert i Oslo i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Inntil 1973 var Emmy en ren amerikansk tv-pris. Nå hyller akademiet produksjoner som er lagd og sendt utenfor USA med en internasjonal Emmy-pris.