NRK Nyheter beklager feilsitering

Lørdag 11. mars publiserte NRK en reportasje om gjengproblematikken i Oslo. I nettartiklene som ble publisert samme kveld, hadde NRK sitert og lenket til en uttalelse som byrådsleder Raymond Johansen kom med 13. august i fjor til NRK. Han ble her sitert på at det er i underkant av hundre gjenger i Oslo. Sitatet er misforstått av NRK: Byrådslederen mente at det dreide seg om hundre personer, ikke hundre gjenger i Oslo.



NRK beklager feilen.