Nærmere hundre tomter er vurdert. Den valgte tomta ligger nær sentrum på en høyde over byen, i krysningspunktet mellom Kampen, Tøyen og Ensjø, i bydel Gamle Oslo.

Dermed er over 70 års historie på Marienlyst snart over.

Tomta er på drøyt 14 mål og huser i dag Ensjøveien 3, 5 og 7. Eiendommene blir kjøpt fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom. Med en pris på 800 millioner koster kvadratmeteren rundt 57.000 kroner.

– Framtidsrettet

Det var NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja (V) som ga NRK fullmakt til å kjøpe.

FREMTIDEN? Slik ser tomta ut sett fra vest, med grafikk hvor dagens bygninger er fjernet. Hvordan NRKs nye bygg skal se ut er ikke klart. Foto: NRK

– NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø, øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier kulturminister Abid Raja.

MINISTER: Kulturminister Abid Raja. Foto: Remi Sagen / NRK

Deler av bygningsmassen på Marienlyst er fredet. NRK mente bygningene var for store og lite funksjonelle med blant annet 12.000 kvadratmeter korridorer.

Kringkastingssjefen er glad for at en stor milepæl er nådd.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet, sier Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK.

SJEF: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med valget. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Eriksen understreker at det fortsatt er et godt stykke fram til et nytt hovedkontor står klart for innflytting.

– Etter tomtekjøpet setter vi i gang med regulering og prosjektering. Det er prosesser som tar sin tid. Derfor er det fortsatt ikke klart når NRKs nye hovedkontor står ferdig, sier Eriksen.

Også ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV) er fornøyd. Hun mener plasseringen er sentrumsnært og lett tilgjengelig for kollektivnettet.

NORMANNSLØKKA: Stedet hvor NRK skal ligge heter Normannsløkka. Tomta ligger i nærheten av flere parker som kampen parken, Tøyen parken og Botanisk hage. Foto: NRK

– Jeg er også veldig glad for at vi fikk stanset planen om å bygge NRK i Tøyenparken. Vi må beholde de verdifulle grøntarealene vi har. Særlig er dette viktig for innbyggerne i indre Oslo øst som bor veldig tett fra før. NRKs tomtevalg synes jeg er veldig godt og vil ha positiv betydning for hele byen.

– Hundre tomter er undersøkt

Rundt to tredeler av NRKs 3250 ansatte vil få det nye hovedkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

Det har lenge vært kamp om å få NRK til sin bydel i Oslo. Også andre byer har vært diskutert og vurdert etter at flytteplanene ble klargjort i 2016.

HISTORISK: NRKs bygninger på Marienlyst ble påbegynt i 1938 og ferdigstilt i 1950, etter forsinkelser på grunn av krigen. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Byråd for byutvikling i Oslo mener Ensjø er en bydel i rivende utvikling.

– Her vil det passe veldig godt å få inn en virksomhet som NRK, som virkelig vil sette Ensjø på kartet og gi en vitamininnsprøytning til strøket. Dette blir bra for hele Oslo, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang.

Kommunen vil ifølge byråd Reinvang se på mulighetene for å etablere en videregående skole i tilknytning til NRK.

Styreleder i NRK, Birger Magnus, er sikker på at Ensjø er et godt valg for nytt hovedkontor.

– Det er gjort grundig arbeid. Nærmere hundre tomter i og utenfor Oslo er undersøkt og vurdert. Vi er trygge på at dette er det beste valget og at det blir et godt sted for NRK å etablere et nytt hovedkontor, sier Magnus.

– Mulig å omgjøre

Etableringen av NRKs nye hovedkontor finansieres av inntektene fra salget av NRKs eiendom på Marienlyst. Marienlyst ble i fjor kjøpt av Ferd for 3,75 milliarder kroner. Tomta på Marienlyst er 85 mål.

Ferd har tidligere sagt at de vil bygge mer enn 1200 boliger, hotell og kafeer på området NRK har solgt.

KART: NRK får ny plassering, øst i Oslo. Foto: NRK

Stortingsrepresentant for Oslo fra Senterpartiet, Jan Bøhler, sier han er skuffet men ikke overrasket over valget.

– Igjen blir Groruddalen sviktet. Å legge NRK til tomtene rundt Grorud stasjon vil gi NRK en sentral beliggenhet og utjamne forskjeller. Det vil være et langt sterkere samfunnsbidrag enn tomten NRK-styret ønsker.

Han sier Senterpartiet går til valg på å legge NRK til området ved Grorud stasjon.

IMOT: Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Trygve (Slagsvold Vedum, partileder, journ anm.) har sagt han vil prioritere dette i eventuelle regjeringsforhandlinger. Det blir ikke tatt et spadetak på lenge ennå, så vedtaket er fullt mulig å omgjøre, sier Bøhler.