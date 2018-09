NRK avslører: Norsk bistandssjef fikk støtte fra palestinske agenter

17. september må Loai Deeb møte i Stavanger tingrett. Norskpalestineren er tiltalt for å ha underslått og hvitvasket 10 millioner kroner fra sin egen menneskerettighetsorganisasjon, som nå er konkurs.

Mye står på spill for det tidligere avisbudet, som har gjort eventyrlige sprang på karrierestigen. På få år bygde han opp en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon fra hovedkontoret i Stavanger. På høyden hadde Global Network for Rights and Development (GNRD) 140 ansatte og kontorer i syv land. Fra å levere aviser på Jæren fikk flyktningen fra Palestina millioninntekter og presidenttittel.

Til tross for beskyldninger om det motsatte, har stavangermannen hardnakket hevdet at GNRD var nøytral og upartisk. I dag kan NRK avsløre at den norske organisasjonen, som drev med menneskerettigheter og utvikling, i oppstartsårene hadde tette bånd til palestinsk etterretning.

De palestinske selvstyremyndighetene, her representert ved president Mahmoud Abbas, har tre etterretningsavdelinger. Foto: Mohamad Torokman / Reuters

Hittil upubliserte dokumenter NRK har fått tilgang til, viser at Loai Deeb ble utstyrt med et palestinsk diplomatpass. Og i et internt dokument står en palestinsk etterretningsoffiser oppført som styremedlem i GNRD. Organisasjonen fikk også penger fra de palestinske selvstyremyndighetene.

En kilde i palestinsk etterretning forklarer motivasjonen for å støtte GNRD slik:

– Vi gjorde det for å kjempe mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Vi trengte en stemme og en stor organisasjon som kunne gi oss makt i FN og på den internasjonale arenaen, sier personen til NRK.

Palestinske myndigheter vil ikke kommentere saken. NRK har forelagt alle opplysningene til Loai Deeb. Han skriver i en e-post at alle opplysningene NRK frembringer er usanne.

Palestinsk diplomatpass til Loai Deeb

Loai Deeb kom til Norge i 2001, som flyktning fra Palestina. Han er norsk statsborger, men ifølge informasjon NRK sitter på, har han har i flere år vært innehaver av et palestinsk diplomatpass.

Det palestinske diplomatpasset er vanligvis reservert for diplomater og høytstående tjenestemenn. Det er ikke like eksklusivt som andre diplomatpass, men gir mer bevegelsesfrihet i Midtøsten enn et vanlig palestinsk pass.

En utskrift fra passregisteret i Ramallah viser at Deebs diplomatpass ble utstedt 15. januar 2013. Loai Deeb avviser imidlertid på det sterkeste at han har fått et diplomatpass fra Palestina.

Et palestinsk diplomatpass ble utstedt til GNRDs president, Loai Deeb. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Om jeg har et palestinsk diplomatpass? Fra hvor skulle jeg ha det?

– Har du et slikt pass eller ikke?

– Nei, det har jeg ikke, svarer Deeb.

Når NRK kontakter Direktoratet for pass og nasjonalitet i Ramallah på Vestbredden, opplyser direktoratet at de har utstedt et diplomatpass til Loai Deeb. NRK oppgir passnummeret i diplomatpasset til en representant for direktoratet.

– Ifølge passnummeret er dette Loai Deeb. Han er diplomat, sier vedkommende.

Noe ved passet får imidlertid den ansatte til å stusse. Det fremkommer ikke hvem som har bedt om at det skulle utstedes.

– Det er rart … Hvordan har dette skjedd? Det er ikke grunnlag for at han skulle fått diplomatpasset, sier personen og lover å undersøke saken.

Senere kontakter vedkommende NRK igjen.

– Passet har gått ut på dato. Jeg har ikke klart å finne ut hvordan han har fått det, men vi kommer ikke til å fornye passet hans, sier den ansatte ved direktoratet.

Diplomatpasset utløp 14. januar 2018. På samme tid som Loai Deeb har vært president i det som skulle være en nøytral menneskerettighetsorganisasjon, har det vært utstedt et palestinsk diplomatpass i Loai Deebs navn.

En kilde i palestinsk etterretning sier at de sto bak utstedelsen.

Penger fra Palestina

I 2012 skrev lokale nettsteder i de palestinske områdene at palestinsk etterretning skulle ha inngått en avtale med GNRD. Ifølge artiklene, også en i Jerusalem Post, innebar avtalen at etterretningen skulle finansiere oppstarten av organisasjonen. Selvstyremyndighetene har benektet at en slik avtale fantes. Det gjør også Deeb overfor NRK.

NRK har fått tilgang til en kontoutskrift fra organisasjonens konto i en sveitsisk bank. Den viser at GNRD hadde 124.270 sveitsiske franc på bok i november 2011. Det tilsvarte da i underkant av 800.000 norske kroner.

I november 2011 hadde GNRD i underkant av 800.000 norske kroner på sin konto i den sveitsiske banken BCGE. Kontoen er registrert med organisasjonens franske navn, Réseau global pour les droits et le developpement. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

GNRDs kasserer, sveitsiske Didier Barthe, opprettet kontoen. Han forteller til NRK at representanter for en palestinsk myndighet kom til Genève for å diskutere finansieringen av organisasjonens kontor i Sveits.

– Jeg vet at disse pengene kom fra Palestina. Vi fikk penger en eller to ganger, så stoppet det, sier Barthe om kontoutskriften. Han sier pengene kom fra myndighetene, men at han ikke ble fortalt fra hvilken myndighet.

– Jeg vet ikke hvilken offentlig myndighet de kom fra. Alt ble diskutert på arabisk og jeg var ikke en del av diskusjonen, sier Barthe.

På dette tidspunktet var Loai Deeb president i GNRD, også for virksomheten i Sveits, som var helt i oppstartsfasen. Deeb sier til NRK at han ikke har kjennskap til pengene.

Etterretningsoffiser signerte internt dokument

Samme år, i 2011, kom palestinsk etterretning helt inn i styrepapirene til organisasjonen.

GNRD ble registrert i Norge i 2010. Organisasjonen hadde to styrer, et i Norge og et internasjonalt styre i Sveits. Året etter ble enda et styre dannet i Sveits. Det ble kalt comité exécutif, eller hovedstyret.

Et høytstående medlem av palestinsk etterretning underskrev et internt dokument i GNRD. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Nå har NRK fått tilgang til et internt dokument som tilhører organisasjonen. Dokumentet består av signaturene til medlemmene i hovedstyret. Nederst i dokumentet står et oppsiktsvekkende navn. Det tilhører en palestinsk etterretningsoffiser. Offiseren skrev under på at han var medlem av hovedstyret i GNRD.

På dette tidspunktet var etterretningsoffiseren høyt oppe i avdelingen for utenlandsk etterretning på Vestbredden. Det bekrefter flere muntlige og skriftlige kilder. Samtidig signerte offiseren altså på at han var styremedlem i det som skulle være en nøytral menneskerettighetsorganisasjon.

Denne versjonen av dokumentet er også signert av blant andre president Loai Deeb og direktør Nidal Salim. Salim, som er bosatt i Sveits, sier til NRK at han signerte dokumentet i november 2011. Dokumentet ble aldri sendt inn til det offisielle registeret for organisasjoner i Sveits. NRK har også vært i kontakt med flere medlemmer i hovedstyret. Flere av dem sier til NRK at de var kjent med at etterretningsoffiseren hadde signert dokumentet.

NRK har bedt om et intervju med etterretningsoffiseren, men forespørselen har blitt avslått.

– Ingenting av dette er sant

En kilde i palestinsk etterretning sier til NRK at forholdet mellom GNRD og palestinsk etterretning på et tidspunkt skar seg. NRK har ikke opplysninger om hva som førte til bruddet.

I 2013 skjedde det et taktskifte og omveltninger i GNRD. Den norske menneskerettighetsorganisasjonen fikk store donasjoner fra kilder i De forente arabiske emirater og vokste kraftig. Tre selskaper i emiratene sto for de største bidragene. Ifølge en rapport fra konkursboet fikk organisasjonen 114 millioner norske kroner i donasjoner fra 2013 til 2015. Samtidig ble store deler av styret byttet ut.

Loai Deeb avviser opplysningene i NRKs artikkel. Foto: Christine Svendsen / NRK

Donasjonene fra gulfen skulle imidlertid på sikt føre til GNRDs fall. Økokrim mistenkte at pengene hadde ulovlig opphav. I mai 2015 siktet politiet GNRD og Loai Deeb for hvitvasking. Da stoppet pengestrømmen.

Til tross for en lang etterforskning har ikke Økokrim klart å finne ut hvem i emiratene som sto bak donasjonene. I mai i år ble siktelsen mot GNRD frafalt. I september må Loai Deeb møte i Stavanger tingrett, tiltalt for underslag, hvitvasking, brudd på utlendingsloven, tolloven, falsk forklaring og dokumentforfalskning.

NRK har fremlagt alle opplysningen i saken for Loai Deeb. Han har også sett utskriften fra passregisteret og kontoutskriften til GNRD. Loai Deeb ønsker ikke å bli intervjuet, men skriver i en e-post til NRK:

– Ingenting av dette er sant, og jeg vil ikke kommentere absurditeter.

Advokaten til Loai Deeb, Kjell Brygfjeld ved advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall i Stavanger, sier til NRK at han ikke ønsker å bli intervjuet av NRK.

NRK har flere ganger snakket med talsmannen for president Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeinah, men han svarer ikke lenger på NRKs henvendelser. En talsmann for Utenriksdepartementet i Ramallah sier til NRK at palestinske myndigheter ikke har noen kommentarer. Ambassadør Amro al Hourani ved Den palestinske ambassaden i Norge vil ikke bli intervjuet om saken.