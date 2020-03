Norwegian kansellerer 4.000 flyginger og permitterer rundt halvparten av de ansatte

– Det er en kritisk situasjon for Norwegian, og det vi gjør nå i ettermiddag er at vi går ut og kansellerer 4.000 flyvninger – både på langdistanse og innenriksnettet i Norge og Europa, sier Lasse Sandaker-Nielsen, som er kommunikasjonssjef i Norwegian, til NRK.

I tillegg sier han at de ser seg helt nødt til å permittere opp mot 50 prosent av deres over 10.000 ansatte.

– Er dette bare begynnelsen?

– Situasjonen endrer seg fra time til time, og det kommer nye råd fra helsemyndigheter over hele verden. Da er det klart at dette kan øke i både omfang allerede fra i morgen av.

Dagens nyhet kommer etter:

President Donald Trump onsdag annonserte at USA stopper alle flyginger fra Europa, med unntak av de fra Storbritannia.

Norwegian tirsdag kunngjorde at de innstiller 3.000 flyginger fra midten av mars til midten av juni. Det utgjør omtrent 15 prosent av den totale kapasiteten i perioden.

Selskapet forrige uke meldte at de kansellerer 22 langdistanseflyginger mellom Europa og USA fra 28. mars til 5. mai.

Kraftige tiltak

Statsminister Erna Solberg har varslet at regjeringen vil legge frem en rekke økonomiske krisetiltak fredag, der flybransjen pekes ut som en av bransjene som skal få hjelp.

Norwegian forventer at det regjeringen kommer tiltak som gjør at de klarer seg gjennom den tøffe situasjonen.

– Vi representerer avgjørende og viktig infrastruktur i Norge og bidrar til tusenvis av arbeidsplasser, sier Sandaker-Nielsen.

Norske myndigheter har også innført strenge restriksjoner på utenlandsreiser, der alle som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar må være i hjemmekarantene i 14 dager når de kommer hjem.

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig. Helsedirektoratet understreker samtidig at all innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer til å unngå fritidsreiser og alle reiser som ikke er strengt nødvendig.

Kommenterer ikke konkurs

Norwegian har fått kraftig juling på børsen i dag, med et fall på 22 prosent. Den siste måneden har selskapet falt over 80 prosent. Selskapet sliter med høy gjeld, og flere investorer frykter at de ikke får inn pengene som trengs for å betale selskapets høye gjeld.

På spørsmål om selskapet nærmer seg konkurs, sier Sandaker-Nielsen at han ikke kan kommentere det konkret.

– Men det er helt åpenbart at når vi må kansellere så mange flyvninger, permittere gode kollegaer og etterspørselen uteblir, så er det helt åpenbart at det ikke er en situasjon man ønsker å være i.

Det er helt åpenbart at markedet ser store problemer i Norwegian, sier sjefstrateg Sparebank 1 Markets, Peter Hermanrud. Han trekker frem at selskaper med høy gjeld virkelig får svi.

– Selskapet prises som om det er høy sannsynlighet for at det skal gå helt galt.