Norwegian kansellerer 22 langdistanseflyginger

– De siste dagene har Norwegian opplevd nedgang i etterspørselen på enkeltruter. Dette gjelder spesielt på flyginger noe frem i tid, mens bestilling av reiser i nær framtid er mindre påvirket, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet har derfor besluttet å kansellere 22 langdistanseflyginger mellom Europa og USA i tidsrommet 28. mars til 5. mai.

Følgende ruter blir ifølge selskapet berørt:

Roma – Los Angeles

Roma – Boston

Roma – New York (redusert antall avganger i enkelte uker)

London – New York (tre daglige avganger reduseres til to på enkelte dager).

De berørte kundene vil få tilbud om alternative reisetidspunkter.

Trekker guidingen

Norwegian har få flyginger til Nord-Italia og andre regioner som er kraftig berørt av viruset.

Selskapet skriver videre at de har en større andel av ferie- og fritidsreiser som ser ut til å være mindre påvirket enn forretningsreiser.

– I tillegg har Norwegian allerede redusert kapasiteten med opp mot 15 prosent i 2020. Selskapet følger utviklingen tett og vurderer løpende eventuelle andre justeringer i ruteprogrammet, heter det i pressemeldingen.

På grunn av usikkerheten omkring etterspørselen fremover, trekker Norwegian derfor den finansielle guidingen fra 13. februar 2020.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram sier han er fornøyd med at selskapet fortsetter å levere på strategien om å igjen bli lønnsomme etter flere år med betydelig vekst. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fraktet 1,96 millioner passasjerer i februar

Ifølge Norwegian er det ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutse hvordan selskapet fullt ut blir påvirket av virussituasjonen.

I februar fraktet Norwegian 1 955 585 passasjerer, en nedgang på 22 prosent mot året før. Punktligheten for februar var på 84,2 prosent og fyllingsgraden var på 81,7 prosent, opp 0,2 prosentpoeng.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fortsetter å levere på strategien om å igjen bli lønnsomme etter flere år med betydelig vekst. Dette er den ellevte måneden på rad at den planlagte kapasitetsreduksjonen har påvirket enhetsinntektene positivt. Jeg er også fornøyd med at punktligheten forbedres, for jeg vet hvor viktig dette er for kundene våre, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i pressemeldingen.