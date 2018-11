Norskiraner var medlem av religiøs minoritet: – Svært underlig

Thor Henning Lerstad er formann i det nasjonale rådet for Bahaier i Norge. Her er han i Bahji i Akka, nord-Israel, et hellig sted for verdens baha'ier. Bildet ble tatt under det internasjonale baha'i-konventet i april i år, som samlet 1300 delegater fra over 160 land.

Foto: privat