Norsk ulvejakt skaper problemer for svenskene

– Vi har et mål om å skyte ulv i områder det er tett mellom revirene, men det er ikke mulig i dag. Lisensjakta kan forsinkes ytterligere av at Norge tar så mye ulv, sier Mikael Wallén ved det svenske Naturvårdsverket, tilsvarende det norske miljødirektoratet.

Flest ulv har de i Värmland, som grenser mot Norge ved Østfold (Viken) og Hedmark (Innlandet). Der ønsker Naturvårdsverket å ta ut noen ulver slik at det blir færre konflikter med lokalbefolkningen.

Norge og Sverige forvalter en felles ulvebestand Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men fordi de har rundt 300 ulver, som er minstemålet Sverige har satt for å ha en levedyktig art, kan de bare tillate skadefelling.

– Sverige kan ikke legge press på hvordan Norges forvalter. I og med at Sverige styrer etter EU-direktivet, må det være rundt 300 ulv. Hvis Norge er lavt må vi kompensere for det, sier Wallén.

En ulv i Trysil i Hedmark (Innlandet) passerte et viltkamera tidligere i vinter Foto: viltkamera.nina.no

Mister unge ulver

Den viktigste grunnen til at jakta er innstilt, er at antall ulverevir har gått drastisk ned.

De siste fire årene har den skandinaviske ulvestammen minsket fra rundt 440 til rundt 370 dyr.

Av disse har Norge mellom 66 og 73 ulver, ifølge den siste tellingen til Rovdata.

Da er også ulvene som holder til på begge sider av riksgrensen talt med.

I følge en rapport fra norske Rovdata og svenske Viltskadecenter som kom ut for noen måneder siden, har det blitt færre ulver i begge land.

I fjor advarte forskerne bak denne ulvetellingen mot at et stort uttak av ulv i Norge samtidig med at Sverige ikke kan felle noen ulv kan før til konflikter.

Protesterte mot Norge

Sverige la inn protester da rovviltnemndene bestemte at det for første gang skulle felles ulver i et grenserevir denne vinteren. Det såkalte Rømskogreviret regnes som både norsk og svensk.

Klima- og miljødepartementet tok i dag protesten til følge. I stedet for å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har departementet bare godkjent lisensfelling av Letjennareviret.

Før jul ble det gitt godkjenning til å skyte inntil 26 ulver utenfor sonen.

Ulveforsker ved det skandinaviske ulveforskningsprosjektet Scandulv, Olof Liberg, tror det kan bli lenge til neste svenske lisensjakt:

– Vi har ikke hatt lisensjakt på to år, og det forsinker oppstarten når Norge driver tøff ulvepolitikk. Jo færre ulver på norsk side, dess færre unge ulver utvandrer hit, sier han.

Han understreker at en del unge ulver fødes i Sverige, men ulverevirene påvirkes av at flere vandrer over riksgrensen til Norge enn tilstrømningen den andre veien.

Men selv om det blir færre ulver i Sverige, ble spor etter det som kan være Skandinavias største ulveflokk oppdaget rett før jul.

Før jul ble spor etter minst 12 dyr oppdaget i Sörby i Gävleborg i Midt-Sverige. Det er trolig snakk om Skandinavias største ulveflokk. Foto: Hans Nordin / Natur & Viltenheten

Ulv i Skandinavia Ekspandér faktaboks Vinteren 2018-2019 ble totalt 40 familiegrupper av ulv dokumentert i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks med tilhold på begge sider av riksgrensen.

Totalt ble 28 revirmarkerende par påvist, hvorav 18 ble funnet i Sverige, fem på tvers av riksgrensen og fem i Norge.

Etter fordeling av de totalt 10 grenserevirene med halvparten til hvert land ble det påvist i alt 31 familiegrupper og 20,5 revirmarkerende par i Sverige, mens Norge hadde totalt 9 familiegrupperog 7,5 revirmarkerende par av ulv. Kilde: Viltskadecenter SLU, Rovdata Publikationen, Norsk institutt for naturforskning, NINA

