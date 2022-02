Norsk Telenor-leder nektes utreise fra Myanmar: – Det er veldig krevende

– Han er alene i Myanmar, familien hans er hjemme i Norge. Det er klart at det er veldig krevende. Han har vært i Myanmar i mer enn ett år, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor, til NRK.

Brekke forteller at Telenor-ledelsen snakker med ham daglig for å finne så gode løsninger som mulig. Også norske utenriksmyndigheter er involvert.

Uroen har herjet landet etter at militære på nytt grep makten 1. februar i fjor i et kupp. Siden har det vært store demonstrasjoner i landet.

Juntaens militærstyrker har drept over tusen mennesker, fengslet tusenvis av andre og slått ned på masseprotestene med hard hånd, siden kuppet.

MYANMAR: Dette bildet er fra Yangon i Myanmar i 2014, hvor folk står utenfor et sted som selger SIM-kort fra Telenor. Foto: Khin Maung Win / AP

Telenor vil selge mobilvirksomheten i landet til det libanesiske investeringsselskapet M1 Group. Syv måneder etter salget har Telenor ennå ikke fått godkjent transaksjonen.

730 ansatte

Brekke sier han er bekymret for sikkerheten til alle ansatte.

– Vi har 730 ansatte i Myanmar. Og dette er en av de tingene vi virkelig har vært bekymret for i over ett år, siden militærovertakelsen. Landet er i en krigstilstand, internasjonale lover og regler er satt ut av spill. Og det er noe av bakgrunnen for at vi rett og slett ikke kan være i landet lenger. Og gjennom å analysere flere løsninger, har vi funnet at et salg for oss er den minst dårlige løsningen, sier Brekke.

Telenors ansatte i Myanmar har forsøkt å hindre at virksomheten i landet selges til et selskap de mener har nær tilknytning til militærregimet i landet.

I fjor sommer varslet Telenor at de selger seg ut, men salget er fortsatt ikke gått gjennom.

Fakta om Telenor i Myanmar Ekspandér faktaboks Telenor Myanmar ble etablert i september 2014 etter at en monopolsløsning ble opphevet. Telenor er en av de største operatørene i landet med mer enn 16 millioner kunder. Selskapet har mer enn 700 ansatte, og rundt 40 prosent er kvinner. Myanmar har fire telekomselskaper, hvorav to av dem er statlig kontrollerte, MPT og Mytel. I 2013 ble telemonopolet i landet opphevet som har gjort at det qatarske selskapet Ooredoo samt Telenor har fått lisens og kan operere i landet. Det tidligere statsselskapet Telenor er et delprivatisert og børsnotert aksjeselskap. Staten er største eier med en andel på 53,97 prosent gjennom Næringsdepartementet. Kilder: Danwatch, Telenor, regjeringen.no

– Myndighetene sier at de ønsker å ha ledende Telenor-ansatte på bakken så lenge de ikke har avklart om vi skal få lov til selge virksomheten eller ikke. Det er begrunnelsen, sier Brekke.

– Hva har dere gjort konkret for å få vedkommende hjem?

– Jeg kan ikke gå inn i alle de dialogene vi har hatt, men jeg kan si vi har brukt alle mulige alternativer som heldigvis har lyktes i å få mange andre ut. Og nå ser vi på dette sammen med norske myndigheter for å forsøke å få til en løsning, sier Brekke.

Prøver hver dag

På spørsmål om det er aktuelt for Telenor å få avsluttet handelen for å få nordmannen ut, sier Brekke at Telenor venter på et svar fra myndighetene i landet, på noe selskapet la inn en søknad om for flere måneder siden.

– Vi venter og ser, og i mellomtiden forsøker vi å håndtere situasjonen som vi har nå med den ledende ansatte på bakken. Heldigvis har vi fått hjelp fra norske utenriksmyndigheter for å se om vi kan finne løsninger, sier Brekke.

– Er du trygg på at den norske ansatte kan reise hjem dersom salgsprosessen går gjennom?

– Ja, det er jo det vi virkelig håper på, og det myndighetene sier også. Men vi prøver hver dag å få den ansatte og andre ut i denne veldig krevende situasjonen, sier Brekke.