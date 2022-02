Lokalt ansatte i Myanmar trygler Telenor om å ikke selge

«Vi ber vennligst om at styret umiddelbart griper inn for å stanse salget (...) og vurderer andre alternativer.»

E-posten som NRK har fått innsyn i er sendt fra en lang rekke ansatte i Telenor Myanmar til Telenors styre.

Ansatte i Telenor Myanmar frykter for sin og kundenes sikkerhet når virksomheten i landet får nye eiere. Foto: Heiko Junge / NTB

Også statsminister Jonas Gahr Støre har fått brev.

Der ber Myanmars eksilregjering om at Den norske stat, som majoritetseier i Telenor, griper inn for å stanse salget.

Aktivister i Myanmar frykter at sensitiv mobildata kan sette mange mennesker i livsfare om militærjuntaen får tak i dem. De mener Telenor er i ferd med å gjøre seg medskyldig i juntaens terrorstyre.

474 sivilrettslige organisasjoner har klaget salget inn for OECD, som har sagt de vil behandle saken.

Deler sensitiv brukerdata

Ifølge avisen Myanmar Now skal Telenor ha mottatt 200 forespørsler om å utlevere sensitiv data om sine kunder til Myanmars myndigheter det siste året. Det har dreid seg om informasjon som kan sette opposisjonelle i fare.

I sommer ble det kjent at Telenor ville selge Myanmar-virksomheten for 900 millioner kroner, under en femdel av den reelle verdien.

– Vi gjør det av hensyn til de ansattes sikkerhet og for verdiene til selskapet. Vi har kommet fram til at å selge virksomheten er det beste for oss og operasjonen i Myanmar, sa konsernsjef Sigve Brekke den gang.

Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Foto: Helle Westrum / NRK

Telenor ville nemlig ikke lenger gå med på å følge juntaens pålegg om avlytting og overvåkning av kundene.

Telenor skal ha fått militærjuntaens velsignelse til å selge til libanesiske M1 og Shwe Byain Phyu Group (SBP) fra Myanmar, ifølge Reuters.

Kritikerne hevder selskapene har nær tilknytning til militærregimet i Myanmar.

Demonstranter i Myanmar utstyrt med hjemmelagde våpen. Foto: AP

Myanmar Now skriver at salget er i ferd å ferdigstilles, og skal skje den 15. februar.

– Det er en skandale

– Det er en skandale, sier Kristian Stokke, tidligere leder av Burma-komiteen, om salget.

– Det er et sterkt ord, men berettiget. Fordi det har så store potensielle skadevirkninger for Telenors mange millioner kunder.

Stokke mener Telenor vil miste kontroll på hva de nye eierne vil gjøre med deres trafikkdata.

Stokke er ikke i tvil om at de nye eierne vil gjøre at telekomselskapet kommer under militær kontroll.

Kristian Stokke, professor i samfunnsgeografi og tidligere leder av Burmakomiteen. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Å tro noe annet er naivt. Det er ikke spekulativ å tro at militærjuntaen vil bruke kundedata til å begå menneskerettighetsbrudd.

Telenor: – Har ikke noe valg

Telenor vil ikke kommentere spørsmålet fra NRK om hvorfor de vil selge til et selskap med nær tilknytning til militærregimet, men svarer følgende:

– Vi venter fremdeles på et svar fra telekomregulatøren om at M1 Group kan overta virksomheten i Myanmar.

Selskapet sier de tar reaksjonene fra sine ansatte på største alvor. Telenor Myanmar har kontinuerlig dialog og møter med de ansatte for å dele informasjon.

– Vi deler de ansattes bekymring for utviklingen i Myanmar. Vi har dessverre ikke noe annet valg enn å forlate landet.

Det skriver kommunikasjonsdirektør i Telenor Group, Gry Rohde Nordhus, i en e-post til NRK.

– Det finnes ingen enkle løsninger i Myanmar. Vi kan ikke fortsette virksomheten i et land hvor vi ikke lenger kan etterleve verdiene våre, internasjonal- og norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.

Nordhus bedyrer at Telenor hver dag jobber for å ivareta sikkerheten til sine ansatte, partnere og familier i landet.

– Hvordan vil dere sørge for at ikke informasjon om Telenors kunder blir delt med militærjuntaen i Myanmar etter salget?

– Vi må selge hele virksomheten i Myanmar til M1, inklusive dataene. Det er pålagt ved lov. Deretter er det ny eier som bestemmer over virksomheten. Å bryte eller ikke etterleve de lovene som gjelder i Myanmar kan få helt uakseptable konsekvenser for våre medarbeidere som verken Telenor Myanmar eller vi som eier kan leve med.