Norsk kvinne siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner

Den norske statsborgeren er internert i leiren Al Hol i Syria sammen med sine to barn. 29-åringen har vært gjenstand for debatt på toppnivå i norsk politikk, fordi sønnen hennes er alvorlig syk.

Tidligere i oktober kunne NRK melde at 29-åringen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.

Nå har NRK fått tilgang til detaljer fra siktelsen. I siktelsen står det at kvinnen deltok i Jabhat Al Nusra og IS fra juni 2013 til våren 2019.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen deltok i terrororganisasjonene ved å:

slutte seg til Jabhat Al Nusra og IS

gifte seg med en person tilsluttet organisasjonene

etablere seg i området med sin ektefelle og/eller andre personer, som sto under organisasjonenes kommando

Jabhat Al Nusra er tilknyttet Al Qaida, og ble terrorlistet i 2013. Flere norske fremmedkrigere sluttet seg først til Jabhat Al Nusra, før de gikk over til IS. IS etablerte seg i Syria først våren 2013.

Kvinnen mener hun ikke er skyldig.

– Siktelsen mot tobarnsmoren beskriver ikke militær deltakelse. Hun er ikke anklaget for voldshandlinger, men for å ha deltatt som såkalt IS-kone, skriver forsvarer Nils Christian Nordhus i en epost til NRK.

Peker på ektemannen

Ektefellen som er omtalt i siktelsen er Bastian Vasquez fra Skien.

Telemarksmannen var en del av et ekstremt islamistmiljø i Norge. Han dro til Syria i 2012 og figurerte senere i en viktig propagandavideo for terrorgruppa IS.

Bastian Vasquez var ektemannen til den siktede 29-åringen. Han var frontfigur i en viktig propagandavideo for IS. Han er antatt drept. Foto: Skjermdump

I intervju med NRK har den siktede kvinnen pekt på ektemannen Bastian Vasquez som årsak til at hun endte opp i Syria.

– Fordi jeg elsket ham, lukket jeg øynene og gjorde det han sa. Det er feilen jeg gjorde, sa kvinnen til NRK i mars.

Kvinnen fortalte at hun reiste til Tyrkia i 2013 for å gjenforenes med Bastian Vasquez, som hun hadde blitt kjent med i Norge. Hun hevder Vasquez da tok henne inn i Syria mot hennes vilje.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Det tror åpenbart ikke PST, som siktet kvinnen den 17. september.

– Vi kan bekrefte at hun er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, men vi har ingen flere detaljer å komme med nå, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til NRK.

Ønsket å returnere i 2015

PST har siktet kvinnen for deltagelse fra juni 2013 til våren 2019.

En e-post NRK nylig har fått tilgang til, viser at kvinnen ønsket å komme seg ut av Syria i 2015.

Advokat Bjørn Nærum bisto kvinnen i flere år. Foto: Advokatene Skien

Kvinnen engasjerte da advokat Bjørn Nærum, som sendte en e-post til den norske ambassaden i Tyrkia i mai:

«Jeg har blitt kontaktet av en ung kvinne som oppholder seg i urolige områder nord i Syria sammen med sitt barn på fem måneder. Hun og barnet befinner seg i en svært vanskelig og usikker situasjon. Hun ønsker meget sterkt å reise hjem til Norge.», heter det i e-posten.

Utvekslingen mellom advokaten og ambassaden viser hvordan utenrikstjenesten forsøkte å bistå kvinnen og barnet:

«Ambassaden kan være behjelpelig med å få kvinnen over grensen inn til Tyrkia når hun befinner seg på selve grensen (...)», heter det i svaret fra en ansatt ved ambassaden.

Kvinnen kom seg imidlertid aldri til den tyrkiske grensen.

Hun oppholdte seg i IS-kontrollerte områder helt til det siste: I mars ble IS ble presset ut av sin siste enklave, Baghouz.

Da overga kvinnen seg og ble flyttet til leiren Al Hol sammen med sine to barn.

Den siktede kvinnen sammen med sine to barn i en brakke i leiren Al Hol i mars. PST mener kvinnen deltok i IS frem til hun overga seg til SDF. Foto: Christine Svendsen / NRK

Kvinnen forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, skriver i en kort kommentar til NRK at det er «ulogisk» at PST har valgt å sikte henne for deltagelse også etter 2015.

Kvinnen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 147d og 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

I tidligere straffesaker er norske fremmedkrigere dømt til rundt fire års fengsel for brudd på samme paragraf.

