– Det gjør vi. Den beslutningen er tatt, sier han.

Mandag innførte EU sanksjoner mot 15 iranske personer og organisasjoner etter den brutale volden som er brukt mot demonstranter i landet den siste tiden.

Minst 215 demonstranter skal være drept under protestbølgen.

De voldsomme protestene brøt ut i landet etter at Mahsa Amini (22) døde i det såkalte moralpolitiets varetekt. Amini ble pågrepet fordi hun skal ha gått med hijaben på feil måte.

Nå rammer straffetiltak fra EU blant annet Irans informasjonsminister, det såkalte moralpolitiet, Revolusjonsgardens IT-avdeling, den ytterliggående Basij-militsen og en ordensavdeling innen politiet.

– Tydelig protest fra Europa

Støre sier til NRK at norske myndigheter velger å følge disse EU-sanksjonene mot Iran.

– Vi arbeidet i nær kontakt med EU om dette i forrige uke.

– Vi har protestert markert mot det Iran har gjort av menneskerettighetsbrudd, sier Støre og nevner blant annet dødsfallet til Mahsa Amini.

– Det har vært voldelige aksjoner fra politiet mot de som protesterer, så vi står sammen med EU i de siste sanksjonstiltakene som er vedtatt.

– Når vil disse tiltakene bli satt ut i livet?

– Så snart som mulig. Dette er ganske enkle ting å gjennomføre, så det skal skje på ganske kort tid, sier statsministeren.

– Er tiltakene omfattende nok?

– Det er klokt for Norge å gjøre dette sammen med en gruppe land, og det er naturlig for oss å jobbe sammen med EU-landene. Dette er et veldig klart og tydelig signal som Iran kommer til å oppfatte som en tydelig protest fra Europa, mener han.

2. nestleder i Høyre, Tina Bru. Foto: Terje Pedersen / NTB

Støtter sanksjoner

2. nestleder i Høyre, Tina Bru, sier til NRK at partiet ønsker sanksjonene velkommen og er glad for at regjeringen følger EU i dette spørsmålet.

– Høyre har ment lenge at hvis EU innfører sanksjoner så bør Norge stille seg bak det. Så det er bra hvis regjeringen følger opp det. Det er kjempebra å stille opp for kvinnene og demonstrantene i Iran og sende et klart og sterkt signal. Det som skjer der nå er svært alvorlig, sier hun.