Norge sender helsearbeidere til Haiti

Det utvidede norske helseteamet består av rundt 45 personer og ledes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

19 av medlemmene i teamet er helsearbeidere, blant annet leger, sykepleiere og ambulansepersonell. De andre jobber med ledelse, logistikk, sikkerhet og drift av campen som teamet skal bo i.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er glade for at Norge har muligheten til å hjelpe Haiti. Foto: Berit Roald / NTB

–Haitiske myndigheter har bedt oss om hjelp. Vi har det vi trenger for å kunne hjelpe. Det er viktig at vi inngår som en del av en innsats for å redde liv, og lindre nød, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det norske helseteamet reiser fra Norge til Haiti mandag 6. september.

Direktør Elisabeth Aarsæther i DSB. Foto: Anita Andersen / DSB

− Oppdraget har en varighet på seks uker. Vi skal etablere en feltklinikk nær de hardest rammede områdene på Haiti, og på den måten avlaste et helsevesen i krise, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Store skader

Det er myndighetene på Haiti som har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp.

Et jordskjelv med en styrke på 7,2 traff rundt 50 kilometer utenfor hovedstaden Port-au-Prince 14. august. Skjelvet gjorde store skader. Bare tre dager senere ble øya også rammet av kraftig uvær, som forverret situasjonen på den karibiske øya ytterligere.

Jordskjelvet som rammet Haiti førte til store ødeleggelser. Foto: Matias Delacroix / AP

Leiren som Norge sender har plass til over 100 personer, og inneholder blant annet storkjøkken, overnattings- og kontorfasiliteter. Den store kapasiteten innebærer at de også kan innlosjere andre humanitære hjelpearbeidere.

Over 1000 mennesker omkom under jordskjelvet, og mange ble rammet av den tropiske stormen som kom like etterpå.

Søreide forteller at det er et enormt behov for hjelp på Haiti.

– Dette skjer i et land hvor helsesystemet allerede er nede, og vi frykter at en del andre sykdommer kommer i kjølvannet av jordskjelvet.

Hjalp flyktninger på Lesvos

Helseteamet, NOR EMT (Norwegian Emergency Medical Team), har tidligere bistått i håndteringen av koronapandemien i Italia og flyktningkrisen på den greske øya Lesvos i Hellas.

Det norske helseteamet som reiser ned, har også bistått under blant annet flyktningkrisen på Lesvos.

– Det er våre beste folk som reiser ut nå for å bistå. De er spesialtrent, forteller Aarsæther.

NOR EMT kan raskt rykke ut til jordskjelv og andre naturkatastrofer hvis FN eller EU ber om bistand eller ved nasjonale kriser.

− Jeg tror temaet vil kunne være til svært stor hjelp for Haiti i håndteringen av den krisen landet nå står midt oppe i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.