Haiti – landet der alt går galt

Rundt 2.200 mennesker er meldt døde etter de to naturkatastrofene i Haiti de siste dagene.

Jordskjelvet, som rammet landet lørdag morgen, ødela titusener av bygninger og gjorde mer enn 30.000 mennesker hjemløse.

Dermed var befolkningen svært sårbar da den tropiske stormen Grace feide inn over landet tre dager senere. Et voldsomt regnvær gjorde redningsarbeidet vanskelig og la store områder under vann.

En ung gutt har fått behandling ved et sykehus i Les Cayes etter jordskjelvet sist helg. Foto: RICARDO ARDUENGO / Reuters

Haiti ligger i et område som jevnlig rammes av jordskjelv og tropiske stormer. I 2010 skjedde den verste jordskjelvkatastrofen i landets historie med mer enn 220.000 dødsofre.

Men det er mennesker som har skylden for at landet er mer sårbart for slike katastrofer enn nesten alle andre land.

De som plyndret landet

I 1986 flyktet diktatoren Jean-Claude Duvalier, også kalt Baby Doc, fra Haiti. Han tok med seg enorme pengesummer – trolig mer enn 7 milliarder kroner, og etterlot seg et land i bunnløs gjeld.

Baby Docs skrekkvelde kostet titusener av mennesker livet – de fleste av dem ofre for hans private milits, Tonton Macoutes. De fryktede drapsmennene var en arv fra presidentens far, Papa Doc, som styrte Haiti fra 1957.

Han utnyttet befolkningens tro på svartekunst, og hevdet at Tonton Macoutes var zombier som hadde stått opp fra de døde.

Duvalier-familiens milits Tonton Macoute terroriserte innbyggerne i Haiti i flere tiår. Foto: Toby Massey / AP

Regimene til far og sønn Duvalier blir regnet blant de mest korrupte og undertrykkende i verden i moderne tid. Og de er en viktig årsak til at Haiti den dag i dag preges av bunnløs fattigdom, omfattende korrupsjon og politisk kaos.

I tiden etter Baby Docs flukt har det vært en rekke kupp og stor sosial uro i Haiti. Landet mangler investeringer i infrastruktur, og det mangler et statsapparat som fungerer.

Den første svarte republikk

Haitis historie kunne ha vært en helt annen. Under det franske kolonistyret på 1700-tallet ble landet kalt «Antillenes perle» og det hadde store naturressurser. 60 prosent av all kaffe som ble konsumert i Europa kom herfra.

Etter den franske revolusjonen gjorde de svarte slavene opprør. Og i 1804 ble Haiti den første uavhengige stat i Latin-Amerika og den første republikk styrt av svarte.

Men den nye staten ble aldri slik makthaverne drømte om. Kampen mot kolonimakten hadde ført til store ødeleggelser, blant annet av de franske kaffe- og sukkerplantasjer. Og for å bli anerkjent av Frankrike måtte landet betale enorme erstatninger.

Haiti var den første republikk som ble styrt av svarte. Men det ble ikke slik de nye makthaverne drømte om. Foto: RICARDO ARDUENGO / Reuters

I år 1900 brukte Haiti 80 prosent av sitt nasjonalbudsjett på å betjene lån for å dekke disse utbetalingene. Landet havnet i en håpløs gjeldsspiral – noe som ødela dets økonomi.

Etter hvert ga regjeringene opp å betjene gjelden, og begynte å stjele fra statskassa i stedet.

Pengene som forsvant

Da et jordskjelv med styrke 7,2 rammet Haiti sist lørdag var det klart at ødeleggelsene ville bli store. Selv om det har gått mer enn 11 år siden katastrofen i 2010 er det gjort lite for å gjenoppbygge landet.

Til tross for at milliardsummer er brukt, bor mange av dem som ble rammet den gang fortsatt i midlertidige og dårlige boliger. Og bare de færreste bygningene er godt sikret mot jordskjelv.

Haitis president, Jovenel Moïse, ble myrdet i forrige måned. Foto: VALERIE BAERISWYL / AFP

For en stor del av pengene er havnet i de gale lommene.

Haiti er i dag det fattigste landet på den vestlige halvkule. Landet er preget av analfabetisme, overbefolkning og manglende infrastruktur. Kriminelle gjenger dominerer i mange områder. Og matproduksjonen er lav, fordi en nesten total avskoging har gjort jorda tørr og ufruktbar.

I tillegg kommer en svært ustabil politisk situasjon etter at landets president Jovenel Moïse ble drept i et attentat den 7. juli. I år.

Det eneste sikre er at Haiti er svært dårlig forberedt når den neste naturkatastrofen rammer landet.