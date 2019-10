Nordmenn investerer mer i aksjefond til tross for børsuro

– Jeg synes det er gøy å spare i aksjer og aksjefond. Selv om det har vært urolig på børsen i det siste, har jeg kjøpt aksjefond også nå. Jeg har tro på at jeg vil få gevinst ut av investeringene, sier Guro Johanne Mikkelsen.

31-åringen jobber som markedskoordinator i et entreprenørselskap, og sparer i aksjefond hver måned. Hun selger seg ikke ut når børsene raser. I stedet kjøper hun seg ofte opp.

– Jeg sparer i aksjefond for å få mest mulig ut av sparepengene mine. Det er i hvert fall ikke vits i å la sparepenger stå i banken, det taper du bare penger på. Jeg har troen på verden som helhet, og at aksjekursene vil stige fremover. Det er viktig å ikke få panikk og tåle å se at du taper penger en tid, og i stedet ha en horisont som strekker seg lenger enn noen dager når du investerer i aksjer og aksjefond, sier Mikkelsen.

TURBULENTE TIDER: Frykt for en hard brexit og handelskrig har tynget aksjemarkedene. Likevel har norske småsparere den siste tiden puttet mer penger i aksjefond Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Lytter til råd fra proffene

Flere småsparere har begynt å gjøre som Mikkelsen. Det viser den ferske statistikken fra Verdipapirfondenes forening: I september strømmet pengene inn i aksjefond. Norske investorer kjøpte aksjefond for i alt 6,9 milliarder i september,

– Nå har folk begynt å gjøre som proffene råder dem til. Resultatet er at man nå i september nettogtegnet aksjefond for 215 millioner kroner, altså kjøpte for 215 millioner mer enn de har solgt unna aksjefond, sier Christian Henriksen, seniorrådgiver i Verdipapirfondenes forening.

Denne veksten i aksjefondskjøp er et brudd på trenden fra i vår og sommer, hvor norske investorer kvittet seg med fond.

1,5 millioner nordmenn har penger i aksjefond, og mange gjør som Mikkelsen og sparer litt hver eneste måned. Totalt har norske personkunder plassert 446 milliarder kroner i verdipapirfond, fordelt med 253 milliarder i «frie midler» og 193 milliarder kroner i pensjonsmidler.

Brexit og børsuro

Dårlige økonomiske nyheter har stått i kø i mange måneder, og frykten for en hard brexit og handelskrig har tynget aksjemarkedene og preget media. Tidligere solgte mange småsparere seg i panikk ut når markedet var urolig, og gikk dermed glipp av gevinst når kursene pekte oppover igjen. Mange brant seg på at de først kjøpte aksjer og aksjefond når nyhetene om børsoppgang var kjent.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank fremhever at det vanligvis lønner seg å sitte stille dersom målet er langsiktig sparing.

– Folk er blitt bedre investorer enn de var før. Tidligere var det frykt som utløste salg og optimisme som førte til kjøp, sier Christian Lie.

Lederen i AksjeNorge bekrefter også at de merker en ny trend med at flere småsparere er blitt mer langsiktige.

– Folk er blitt mer villige til å ta risiko, for de vet at om de holder hodet kaldt så er sannsynligheten stor for at de tjener penger på aksjeinvesteringene sine over tid, sier Kristin Skaug i AksjeNorge.

Guro Johanne Mikkelsen har spart i aksjefond i over ti år, siden moren kjøpte de første fondene for henne. For å spre risiko og mulighet for gevinst mest mulig, kjøper hun i flere fond. Det hender hun selger seg ned, men hun følger godt med på markedet slik at hun selger med gevinst.

– Jeg har brukt noe av pengene fra aksjefond på leilighet, og ellers så er det jo nok av ting i livet å bruke penger på, for eksempel en fin ferie, sier Guro Johanne Mikkelsen.

