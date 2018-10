«Panisk tilstand» blant norske småsparere under børsuroen

Norske småsparere stanset langsiktige spareavtaler og solgte seg helt ut av aksjefond under uroen sist uke. Det endte med den svakeste uken så langt i år Oslo Børs.

– Det var ekstremt høy aktivitet under det kraftige børsfallet sist uke, sier Nordnet-sjef Anders Skar. Foto: Johan B. Sættem

Aller mest falt kursene torsdag, da verdien av aksjene i hovedindeksen falt 2,6 prosent.

1,5 millioner nordmenn, eller en av tre som har nådd 18 år, har penger i aksjefond ifølge Verdipapirfondenes forening.

– På torsdag ble det solgt like mye aksjefond som det ble kjøpt for i hele september. Mens kundene nettokjøpte for 100 millioner kroner i september, nettosolgte de for 130 millioner kroner på torsdag, sier Anders Skar, som er administrerende direktør i nettmegleren Nordnet.

CNNs indeks som viser sammenhengen mellom frykt og grådighet i markedet lå på fem av 100 poeng, som indikerer ekstrem frykt.

– Naturlig at enkelte vil selge

Stadige rekordnoteringer på børsene ble sist uke etterfulgt av kraftige børsfall. Flere nettmeglere melder om at unormalt mange småsparere ville ut av sine aksjefond, for å sikre gevinster og unngå videre kursfall.

– De fleste sitter nok i ro, men vår kundestokk er nok litt mer på ballen. Det er bekymringer om handelskrig, økende renter, problemer i Europa, og en høy oljepris. Mye kan tale for en korreksjon etter ti år med oppgang, så at enkelte ønsker å selge seg ned er naturlig, sier Skar.

Det er trolig meglerhusene med de mest aktive småsparerne som opplevde størst nedsalg i aksjefond.

DnB og Holberg-fondene opplyser til NRK at det var noe økt innløsning av aksjefond, men ingen store bevegelser.

– Paniske tilstander

Magnus Selven, som er leder for investeringsrådgivning i Sbanken, sier at det har vært mange bekymrede kunder på telefon.

– Kundene opplever markedet som skummelt, og ønsker seg raskest mulig ut. Det har vært litt paniske tilstander, sier Selven.

Men en ting er å selge seg ned i aksjefond. Det å stanse langsiktige månedlige spareavtaler når børsene faller, er ikke så lurt, mener Selven.

Magnus Selven, leder for investeringsrådgivning i Sbanken, forteller at mange småsparer ønsket å selge sine aksjefond under børsuroen sist uke. Foto: NRK

Han forteller at Sbanken i løpet av uken opplevde en topp i kunder som helt sluttet å investere månedlig i aksjefond.

– Spesielt spareavtaler er det dumt å stanse når børsene faller, mener Selven.

Årsaken er at man da går glipp av å investere i markedet når kursene har falt.

Ekstremt vanskelig å treffe topper og bunner

Sjefstrateg Leir Rune Huseby Rein i Nordea sier at det både har vært og er ekstrem frykt i markedet, og at det man er mest redd for er en langvarig økonomisk nedtur. Men å spå når den kommer er ikke lett, sier Rein.

– Det er ekstremt vanskelig å treffe topper og bunner i markedet, og å selge seg ut og kjøpe seg inn på riktige tidspunkt. Hvis de som solgte seg ut i forrige uke skal lykkes med den strategien, så må du få pengene inn i markedet igjen før kursene er på et høyere nivå enn der du solgte deg ut, sier Rein.

Han råder småsparere med penger i aksjefond til å sitte gjennom nedturene, fordi historien viser at det er lønnsomt over tid.

– De fleste småsparerne sitter nok stille gjennom denne perioden. Det gjør de nok lurt i, avslutter Rein.