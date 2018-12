Oslo Børs kraftig ned – har falt over tre prosent

Parallelt med børsfallet i Oslo bikket oljeprisen under 60 dollar fatet torsdag formiddag. Ved 11.30-tiden gikk et fat nordsjøolje for snaut 59 dollar på spotmarkedet etter et fall i løpet av formiddagen på over fire prosent.

Oslo Børs er preget av de samme mekanismene som har ført til børsfall i Asia og USA de siste dagene. Optimismen etter den såkalte våpenhvilen i handelskrigen mellom Kina og USA i starten av uka er erstattet av bekymring for at den tre måneder lange pausen skal ha mindre betydning på lengre sikt.

The Stoxx Europe 600 Index – en indeks som skal representere 90 prosent av det europeiske aksjemarkedet – har sin verste uke siden slutten av oktober, ifølge Bloomberg.

Men Mark Haefele, en av de globale investeringssjefene i UBS Group AG, insisterer på at ikke alt ser like mørkt ut:

– Vi følger med på handelsforhandlingene og andre faktorer, og forventer fortsatt store svingninger i markedet, men mener de økonomiske utsiktene er gode, sier han til Bloomberg.

Usikre investorer

Investorene er usikre på hva presidentene Donald Trump og Xi Jinping egentlig hadde blitt enige om da de møttes i Buenos Aires. Goldman Sachs mener det bli oppnådd ganske begrenset konkret framgang på dette møtet, ifølge Dagens Næringsliv.

Samtidig kan pågripelsen av finansdirektøren i det kinesiske teknologiselskapet Huawei i Canada forsure forholdet mellom Kina og USA ytterligere, påpeker Erik Bruce i Nordea Markets i sin morgenrapport.

– Arrestasjonen bidrar åpenbart ikke til å bedre forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA, og er ingen god start på tre måneder med forhandlinger for å finne løsninger på handelskonflikten, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin morgenrapport.

– Kan bli vanskelig å bli enige

– Dette er et betydelig fall, men ikke av de virkelig store, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

Andreassen er enig i at dagens fall handler om forholdet mellom USA og Kina.

– Dette tar mange som et signal på at det kan bli vanskelig for USA og Kina å klare å forhandle om en ny handelsavtale, sier Andreassen.

Han mener at møtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping forrige uke, skapte optimisme i markedet, men at dagens arrestasjon satt en demper for den optimismen.

– Det at det nå blir en konflikt om teknologi, kan gjøre det vanskeligere å komme fram til en ny avtale mellom USA og Kina, sier han.

Ber USA holde seg unna

Torsdag hadde også OPEC-landene et planlagt møte i Wien for å diskutere hvordan de kan bremse fallet i oljeprisene. Analytikere regner med et produksjonskutt på minst 1 million fat daglig.

Donald Trump har bedt OPEC om å holde kranene åpne, men i forkant av møtet ba Saudi Arabias oljeminister USA om å avstå fra å diktere OPEC.

– Vi trenger ikke tillatelse fra noen til å kutte i produksjonen. USA er ikke i en posisjon hvor de kan fortelle oss hva vi skal gjøre, sier Khalid Al-Falih til AFP.

Svak prisutvikling

Hovedindeksen på Oslo Børs lå på rundt 830 poeng etter et fall på over tre prosent ved middagstider torsdag.

Nordsjøoljen har ved noen andre anledninger i høst kortvarig bikket under 60 dollar fatet. Siden toppnivået i høst på 86 dollar fatet i oktober, har oljeprisen nå svekket seg rundt 30 prosent. Årsaken er overproduksjon og frykt for svikt i etterspørselen på grunn av svekket global vekst.