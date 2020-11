Nokas stanser verditransporten i flere fylker – varsler tomme minibanker

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas Verdihåndtering bekrefter at lørdagens opptrapping fører til at de må permittere 84 ansatte.

De har nå informert sine kunder om at det vil få dramatiske konsekvenser for leveringen av kontanter over hele landet.

Fra og med lørdag vil Nokas innstille samtlige verditransportruter i Oslo, Viken, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Agder og Vestfold og Telemark.

Det blir begrenset kapasitet i Vestland, Rogaland og Nordland.

– Det får store konsekvenser for oss. Vi har vært gjennom åtte uker med streik, og har gjort alt vi kan for å begrense effekten for kunder og ansatte. Uttaket nå gjør at veldig mange flere blir tatt ut i streik. Det er sentrale funksjoner for oss, og gjør at vi ikke kan opprettholde driften i flere fylker, sier Mauritzen til NRK.

Varsler tomme minibanker

Nokas drifter og forsyner rundt 750 minibanker over hele landet, og leverer også kontanter til en rekke banker.

– Flesteparten av disse vil da ikke få tilført nye kontanter. Forsyningen av kontanter til banker vil også stoppe opp umiddelbart. Det samme gjelder tilførsel av kontanter til butikker og øvrige næringsdrivende, sier Mauritzen.

Han varsler store, umiddelbare konsekvenser for banker, næringskunder og forbrukere.

– Vi er selvfølgelig fortvilet over denne situasjonen, men klarer ikke lenger å opprettholde driften, sier Mauritzen.

Åtte uker med streik

Vekterstreiken er nå inne i sin åttende uke.

Vekterne som er organisert i Parat kom til enighet med NHO i begynnelsen av november, men Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) er fortsatt i streik.

2000 vektere er allerede ute i streik. Naf varslet mandag at ytterligere 200 medlemmer blir tatt ut i streik natt til lørdag.

Det gjelder blant annet vektere ved heliportene på Flesland og Brønnøysund, samt Saga Fjordbase i Ålesund.

– Vi håper virkelig at partene snart finner en løsning. Det ligger hos NHO og NAF. Vi håper de klarer å komme til enighet før dette blir en reell situasjon, sier Mauritzen.

Oppdatert 12.11: Formuleringen «full stans» er fjernet fra overskriften, ettersom andre firmaer innen verditransport fortsatt opprettholder driften.