Mandag kveld avsluttet fagforbundet Parat streiken, etter at de ble enige med NHO Service og Handel. Norsk Arbeidsmandsforbund har fremdeles 2000 vektere i streik.

Gjennomslag for økt lønn

Den nye avtalen gir vekterne et generelt tillegg på 4,50 kroner per time. I tillegg er kravet om økte tillegg for natt- og helg med 2 kroner per time innfridd. Det skriver Parat i en pressemelding.

– Lønnstilleggene innebærer at vekterlønnen trappes opp i år og neste år. I tillegg til gjennomslag for kravene om økte tillegg i dette oppgjøret, har vi fått aksept for at lønnsnivået i bransjen skal heves ytterligere, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen til NTB.

– Vi er også enige om at partene innen utgangen av januar hvert år skal forhandle om opptrapping av lønnssatsene, legger han til.

– Et veldig dyrt oppgjør

Etter brudd i meklingen 16. september ble 803 vektere tatt ut i streik. Totalt har 2.390 vektere vært tatt ut i streik. Blant annet billettkontroller, kjøpesentre og områdevakthold har vært rammet av streiken.

Direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier til NRK at hun er svært glad for enigheten med Parat.

– VI er kjempeglad for at vi har kommet i mål med Parat, og at de har tatt ansvar. Vi er lettet over at en så lang streik endelig kan slutte, sier Kaltenborn.

Hun legger vekt på at bransjen tidlig var rammet av koronakrisen. Mange vektere er ansatt innenfor luftfart, kultur og reiseliv. Om lag 1000 vektere er fortsatt permittert.

– Derfor var det spesielt krevende og overraskende at vi fikk en så lang streik som det vi har sett nå, sier Kaltenborn.

Hun understreker samtidig at avtalen er kostbar for arbeidsgiverne.

– Selv om vi er glad for å være enige, så er det et veldig dyrt oppgjør. Det kommer til å prege bransjen. Tilleggene både på lønn, helg- og nattetillegg for arbeidsgiver har vært krevende å gi, sier hun.

420 vektere tilbake på jobb tirsdag morgen

420 vektere fra Securitas og Avarn Security som er organisert gjennom Parat, går tilbake på jobb tirsdag morgen.

Fortsatt er om lag 2000 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund fortsatt i streik. Forbundet trappet opp streiken ytterligere i dag.

Kaltenborn vil ikke si noe mer om hvorfor det ikke er oppnådd enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund, men sier hun håper på en løsning.

– De har enda flere vektere hos seg, så det er veldig viktig å komme til enighet med dem. Sånn at selskapene kan komme seg gjennom dette koronaåret, i stedet for å stå i en ødeleggende arbeidskonflikt, sier Kaltenborn.