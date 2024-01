Nkom ber telefonoperatørene skjerpe tiltak etter eksplosjon i telefonsvindel

– I fjor så vi flere svindeltilfeller der folk ble svindlet for mange hundre tusen kroner.

Det sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom. Han leder også en ekspertgruppe mot digital svindel, som er satt sammen av Nkom, Økokrim, telefontilbydere og Finans Norge.

Det enorme og økende omfanget av digital svindel er bakgrunnen for at Nkom denne uken sendte et brev til norske telekomoperatører og ba dem iverksette strengere tiltak.

Årlig regner man med at 600 millioner kroner går tapt til internasjonal svindel. 100 millioner svindelsamtaler stoppes hvert år.

Johannes Vallesverd jobber i Nkom og leder en ekspertgruppe mot digital svindel, som er sammensatt av Nkom, Økokrim, telefontilbydere og Finans Norge. Foto: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

– Telefonoperatørene gjør allerede mye i dag, men det er fremdeles mye som må jobbes mer med, sier Vallesverd.

Spesielt har man sett økning i spoofing, en svindelmetode der en kriminell aktør forfalsker hvem som er avsender.

VG skrev fredag om svindlere som har tilranet seg telefonnummeret til en norsk politikvinne og brukt dette til å lure et utall personer i befolkningen.

Digitale svindelmetoder Ekspander/minimer faktaboks Kriminelle bruker flere ulike metoder for å lure folk til å gi fra seg penger eller sensitiv informasjon som kan brukes til vinning. Mens mange etterhvert har blitt kjent med begrepet phising, har man den siste tiden sett økende forsøk på telefonsvindel som gjerne kategoriseres som smishing og spoofing. Phising: Kan på norsk oversettes til nettfisking, og betegner svindel som kommer i form av beskjeder på nett. Mest utrebdt er falske e-poster.

Kan på norsk oversettes til nettfisking, og betegner svindel som kommer i form av beskjeder på nett. Mest utrebdt er falske e-poster. Smishing: En form for svindel via SMS hvor en angriper prøver å lure deg til å gi fra deg sensitiv informasjon, som passord eller bankinformasjon. Metoden fungerer på samme måte som phishing. Men i stedet for å sende e-poster, bruker angriperen tekstmeldinger for å prøve å lure deg.

En form for svindel via SMS hvor en angriper prøver å lure deg til å gi fra deg sensitiv informasjon, som passord eller bankinformasjon. Metoden fungerer på samme måte som phishing. Men i stedet for å sende e-poster, bruker angriperen tekstmeldinger for å prøve å lure deg. Spoofing: En teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse. For å utføre spoofing på telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra. Dermed kan samtalen se ut som at den kommer fra et norskt nummer, noe som ofte vekker mer tillit enn utenlandske numre. Alle metodene innebærer sosial manipulering, der målet er å lure deg til å oppgi informasjon eller verdier. Kilder: Nettvett.no, Telenor

Slike svindelforsøk ser Nkom og telefonoperatørene bare mer av.

– Det er et helt enormt omfang av svindeltrafikk, sier Vallesverd.

Han vil ikke gå for mye inn i detaljer rundt akkurat hva de nye tiltakene samlet sett innebærer, men et sentral punkt er at teletilbyderne nå får beskjed om å samarbeide enda tettere enn før om å stoppe svindelforsøkene.

– Det vi kan si er at det helt konkret vil bidra til å stoppe anrop som gjelder utenlandsk trafikk på norske numre.

NRK har sett brevet som Nkom har sendt operatørene.

Der står det blant annet at tilbyderne av offentlige telefontjenester skal – så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig – sperre for anrop fra svindelaktører.

– Mener dere telefonoperatørene gjør for lite i dag?

– Vi har jo bedt dem intensivere tiltakene. De gjør mye, men vi vil at de skal gjøre mer.

Positive tilbydere

Samarbeidet skal foregå rundt trafikk fra utlandet. Det er i hovedsak de tre mobilnetteierne Telenor, Telia og Ice som mottar denne trafikken.

Alle de tre tilbyderne er positive til de nye tiltakene.

– Vi stiller oss positive til økt samarbeid med både bransjekolleger og myndigheter for å stoppe svindelforsøk mot norske mobilkunder, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen Scheen i Telia.

Telenor forteller at de allerede har iverksatt egne tiltak.

– Vi har allerede implementert et sikkerhetsfilter som har drastisk redusert mengden spoofing-anrop til Telenors mobilkunder, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Også Ice forteller at de er positive til tiltak som kan bidra til å begrense spoofing og andre digitale svindelforsøk mot kunder.

– Vi er allerede i god dialog med myndighetene om dette og er åpne for samarbeid med de andre telekomaktørene til beste for kundene, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Ice.

Vallesverd i Nkom håper de nye tiltakene vil komme på plass i løpet av det neste halvåret.

– Det er mange brikker som skal på plass og flere aktører er involvert, sier han.

Han oppfordrer alle som blir utsatt for svindel å anmelde dette til politiet.