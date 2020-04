Nicolai Tangen ba om tjeneste i e-post til Yngve Slyngstad etter luksustur

I januar sendte den nå påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen en e-post til avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, og ba om «en liten tjeneste», ifølge DN.no.

Få måneder før det ble klart at Tangen blir Yngve Slyngstads etterfølger som sjef i Oljefondet, fløy han inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet, privat konferanse i USA.

Blant gjestene var blant andre daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Det avslørte VG lørdag.

FIKK E-POST: Yngve Slyngstad mottok ifølge DN en e-post den 6. januar fra Nicolai Tangen, der han ba om en liten tjeneste. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Konferansen fant sted etter at Slyngstad hadde sagt at han skulle gå av som sjef i Oljefondet.

Nå avslører Dagens Næringsliv at Tangen sendte Slyngstad en e-post etter konferansen.

Ber om «en liten tjeneste»

I e-posten står det blant annet:

«(…) Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Ndim er vanskelige å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?»

Ifølge avisen har Tangen og Slyngstad hatt kontakt i flere år, men e-posten der Tangen ber om en tjeneste, er sendt 6. januar i år, i underkant av to måneder etter konferansen.

– I januar kontaktet jeg en rekke personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til mine forestående intervjuer. Jeg klarerte med Norges Banks rådgiver at det var ok å gjøre intervjuforberedelser på denne måten, da rekrutteringsprosessen var offentlig kjent gjennom stillingsannonsering. Min e-post-forespørsel til Yngve Slyngstad ble ikke besvart av ham og vi møttes heller ikke, skriver Tangen i en e-post til DN.

HVA INNEBÆRER JOBBEN? Nicolai Tangen sendte en e-post til Yngve Slyngstad og ba om en prat om hva jobben som oljefondssjef gikk ut på. Foto: Tony Colli / NBIM

I et intervju med NRK Dagsrevyen søndag, sa Tangen følgende om Slyngstads deltakelse og prosessen før han selv fikk jobben som sjef for Oljefondet:

– Invitasjonene til arrangementet gikk ut i mai 2018, 18 måneder før seminaret ble avholdt, og det er riktig at Slyngstad gikk av før seminaret, men jeg må si at jeg ikke hadde noen planer i det hele tatt om at jeg skulle sitte i den stolen nå, da jeg var på det seminaret.

– Hva sier du til de som nå sier at det smaker av kameraderi og smøring?

– Det er jo helt feil, det var ingen i ansettelseskomiteen som var på den turen, og Yngve Slyngstad har heller ikke vært involvert i ansettelsen av meg, sa Tangen.

Han innrømmer imidlertid at han hadde en samtale med Slyngstad om viktigheten av Oljefondet, og hvor viktig det var at fondet skulle få en god ledelse, men Slyngstad skal ikke ha oppfordret Tangen til å søke.

– Vi snakket ikke om meg som en potensiell kandidat.

Erna Solberg: Fornuftig at kontrollorganet møtes om saken

Når NRK spør statsminister Erna Solberg om hvordan debatten om Tangen påvirker tilliten til ham og de disposisjonene han skal gjøre, understreker Solberg at det er hovedstyret i Norges Bank som ansetter oljefondssjefen.

– Og så har Stortinget et eget kontrollorgan for Norges Bank, og det er representantskapet. De har varslet at de vil ha en redegjørelse i morgen. Det synes jeg høres fornuftig ut, sier Solberg.

– Men det er sånn at jeg ikke vil gjøre meg opp til synser når vi har en rolledeling, hvor Stortingets kontrollorgan for Norges Bank er representantskapet, og de skal ha møte i morgen.

Frps Limi: – Saken ser nå alvorlig ut

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener e-post-utvekslingen er problematisk.

– Det reiser spørsmål om hva som ble diskutert på seminaret i Philadelphia og gjør at sakskomplekset fremstår som ganske uryddig, sier Limi til NRK.

PROBLEMATISK: Frps Hans Andreas Limi mener saken ser alvorlig ut og at det er mange ubesvarte spørsmål. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han mener det nå er viktig å få belyst ansettelsesprosessen fullt ut.

– Og da spesielt forholdet rundt hodejegerselskapet Russell Reynolds. Hvem spilte Tangen inn som kandidat, når skjedde dette og hvordan? Her bør en komplett tidslinje og all korrespondanse legges frem.

Limi mener også finansdepartementet, som har ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond, må på banen.

– Saken ser nå alvorlig ut. Dette er ingen god start for den nye sjefen, og derfor er det viktig å få absolutt alle relevante opplysninger på bordet så fort som mulig. Oljefondet forvalter fellesskapets ressurser, og lederen av fondet må ha bred tillit i befolkningen.

Benekter at Slyngstad har vært involvert

Sentralbanksjef Øystein Olsen fikk spørsmål om konferansen til Tangen fremstod som en smøretur under Politisk kvarter i NRK mandag. Da svarte han slik:

– Det er sterke ord. Det går an å forstå at den type tur vekker oppmerksomhet, men i forhold til koblingen med ansettelsen av Tangen, er det veldig godt for meg å kjenne sannheten. Det er at det er og absolutt ikke har vært en kobling mellom den turen og den prosessen og de vurderingene som ble gjort rundt ansettelsen av Tangen.

KJENNER SANNHETEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det ikke har vært noen kobling mellom turen arrangert av Tangen og ansettelsen av ham. Foto: Hallvard Norum / NRK

Olsen sier også at Slyngstad overhodet ikke har vært del av prosessen rundt ansettelsen av Tangen.