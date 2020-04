Torbjørn Røe Isaksen (H) tar selvkritikk

SKEPTISK 1: Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik (Ap). Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Hvorfor i all verden dro du på en privat kaksetur som statsråd?

Det var spørsmålet finanspolitisk talsperson Hadia Tajik (Ap) ville ha svar på etter at det har kommet frem at daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på Nicolai Tangens seminar i USA. Seminaret fant sted kort tid før Tangen fikk jobben som leder av Oljefondet.

I Politisk kvarter på NRK P2 mandag morgen, sa Røe Isaksen at han erkjenner feil på to områder:

Han burde forsikret seg om at deltakelse på seminaret stod i det offisielle programmet hans i forbindelse med at han var på reise.

Deltakelsen burde ha blitt meldt inn til Stortingets gaveregister etter at det ble kjent at Tangen skulle bli ny sjef i Oljefondet.

– Det er helt åpenbart at det kommer spørsmål om åpenhet og formål rundt dette arrangementet etter Tangens utnevnelse. Jeg har på ingen måte vært involvert i utnevnelsen, og visste ikke at han var kandidat eller hadde fått stillingen før jeg leste om det i media. Jeg tar selvkritikk på de to forholdene, sa Røe Isaksen mandag morgen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at heller ikke han vet hvem som har spilt inn Tangen til firmaet som ble hyret inn for å finne en egnet kandidat.

Tidligere har NRK også avdekket at Norges Bank ikke har etterspurt eller fått fullt innsyn i klientlisten til Tangen, investeringer han har gjort eller innbetalt skatt i tiden før han fikk jobben som sjef i Oljefondet.

Kritikk etter deltakelse på privat seminar

Røe Isaksen har fått kritikk etter at VG avdekket at Røe Isaksen hadde deltatt på et privat seminar for litt mer enn 100 gjester arrangert og betalt av milliardær Nicolai Tangen. Noen måneder senere ble Tangen ansatt som sjef for det norske oljefondet.

Til tross for at Røe Isaksen innrømmer feil på to punkter, er han ikke enig i at det var kritikkverdig å være med på selve seminaret.

– Jeg har flere ganger sagt at det ikke er gøy å være statsråd, og står fortsatt ved det. Men det var interessant å være med de to dagene på seminaret. Det var en deltakerliste på rundt 150 stykker, prominente deltakere og foredragsholdere fra internasjonalt næringsliv. Jeg mener konferansen var relevant for en næringsminister å være med på, sa Røe Isaksen.

Røe Isaksen understreker at departementet betalte på vanlig måte for hotell på konferansen, og at statsråden allerede var på reise i USA da konferansen fant sted.

SKEPTISK 2: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Trond Stenersen / NRK

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener alle alarmklokker burde ringt for den tidligere næringsministeren.

– Dette hadde alle varsellampene tent for at det var en smøretur. Problemet er at det er påspandert av en milliardær som like etter får en av Norges viktigste jobber. At Røe Isaksen ikke heller da forstår at han burde informert offentlig, er helt utrolig, sa Vedum.

Og fikk støtte av Tajik.

Tajik: – Kreves årvåkenhet

– Nicolai Tangen insisterer at det var en privat tur, og Røe Isaksen insisterer på at han deltok som statsråd, sa Tajik.

Hun sier det er foruroligende at ikke varsellysene lyste da en milliardær banket på døren for å invitere til det Tajik kaller et lukket og privat luksusarrangement der premisset skulle være at ingen skulle dele bilder eller informasjon om arrangementet.

– Da kreves årvåkenhet, sa Tajik.

Røe Isaksen er ikke enig i kritikken. Han sier invitasjonen ble registrert på vanlig måte i departementet.

– Det var ikke invitasjon til en tre dager lang fest, men til en konferanse med tungt faglig innhold. Vi fulgte lover og regler på helt vanlig måte, sa Røe Isaksen.