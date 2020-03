–Vi fikk kanselleringer på alle oppdrag i nærmeste framtid. Noen av disse betegnes som utsettelser, men når det er utsettelser på ett år, så blir det det samme som kansellering. Vi må jo overleve til neste gang dette skjer, sier daglig leder Morten Reffhaug i to-be-more til NRK.

Bedriften han leder selger og leier ut storskjermer til blant annet idretts– og kulturarrangementer. Den ble truffet hardt av tiltakene mot korona-smitte. Da for eksempel fotball-EM ble utsatt, forsvant en ordre på sju store skjermer som skulle utplasseres i ulike byer i Norge.

– Vi er jo i en veldig utsatt bransje da alle større ansamlinger ble forbudt, sier Reffhaug.

Bedriften har sju ansatte pluss at de jevnlig bruker en 25-30 frilansere. Alle de ansatte er nå permitterte. Frilanserne får ikke noe oppdrag med det første.

Refhaug roser myndighetene for raske tiltak, særlig at de ansatte nå er sikret full lønn under permittering i 20 dager. Når det gjelder tiltakene som er rettet mot bedrifter, er han usikker på om det er nok til at bedriften hans klarer seg dersom korona-effektene trekker ut i tid.

– Men alle monner drar, sier han.

NHO-sjefen: – Vi har bare sett starten på problemene

MANGLER ORD: NHO-sjef Ole Erik Almlid har aldri sett maken til tall fra NHOs medlemsundersøkelse. Og han tror det skal bli verre før det blir bedre. Foto: Terje Pedersen

– Jeg er nesten helt stum. Jeg klarer nesten ikke å finne uttrykk for det, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK fra sitt hjemmekontor. Han er selv i korona-karantene.

For tredje gang siden korona-krisen rammet norsk økonomi for alvor har NHO sjekket ståa hos sine medlemsbedrifter. Tallene blir stadig verre. Fort.

Halvparten av bedriftene har gjennomført permitteringer. Det er dobbelt så mange som for én uke siden.

Åtte av ti vurderer å permittere ytterligere.

Tre av ti bedrifter sliter med å betale regninger som forfaller om kort tid.

Tre av ti bedrifter vurderer nedbemanninger.

– Kanskje vi «korona-krise» være det uttrykket man bruker om hundre år, for det er helt bekmørkt det vi ser i den undersøkelsen her, sier Almlid.

Han forteller at hele verdikjeder har stoppet opp, det vil si at rekker med bedrifter, underleverandører og deres underleverandører igjen har mistet store deler av oppdragene og inntektene sine.

– Vi har bare sett starten på problemene. Det kommer mer problemer, flere som vil si opp sine folk, betalingsproblemene kommer til å vokse. Så det kommer til å bli enda verre i ukene som kommer, sier Almlid.

Mener det trengs flere tiltak

Almlid roser regjeringen og Stortinget for de økonomiske krisetiltakene som er satt igang. Foreløpig har staten avsatt 280 milliarder kroner for å dempe de økonomiske skadevirkningene av at store deler av samfunnet stopper opp.

– Det koster mye, men det ville kostet mye mer å ikke gjort det. Så er det sånn at de tiltakene ikke holder, det vet jo alle, og regjeringen varsler jo at den kommer med nye tiltak til uken, sier Almlid.

Han beskriver samarbeidet mellom næringsliv, regjering og Stortingt som «veldig godt».