NHO mener vekterstreiken skaper utrygge kjøpesentre

Lørdag trappet vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund opp streiken. Nå er nesten 2200 vektere ute av tjenesten.

Opptrappinga med 200 nye vektere rammer sikkerhetssjekk ved helikopterbaser og verditransport.

Fra før av har blant annet kjøpesentre og kollektivknutepunkter merket vekternes fravær.

– UANSVARLIG: Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO mener de ga vekterne et veldig godt lønnstilbud, og kaller den langvarige arbeidskonflikten for uansvarlig. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ifølge NHO har ledelsen ved kjøpesentre måttet tilkalle politi, fordi det ikke har vært nok vektere.

– Vi vet at det skapes utrygge situasjoner, usikkerhet, både på offentlig knutepunkt, i kjøpesentra og andre steder, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, direktør i NHO Handel og Service.

– Vi mener at det er uansvarlig å fortsette en streik i opp mot to måneder, som det blir på mandag, sier hun til NRK.

NHO mener selv de ga vekterne et «svært godt tilbud» i årets lønnssoppgjør:

– De har mottatt et tilbud, som gikk lenger enn det som industrien har fått og tatt imot, lenger enn det som frontfaget er satt til i år, sier Kaltenborn.

Norsk Arbeidsmannsforbundet er helt uenig med NHO i at de er uansvarlige:

– Man bruker her lovlige midler i et tariffoppgjør. Man har gjort uttak med tanke på å ramme tredjepart minst mulig, så vi er ikke enige i det utsagnet fra NHO, sier Eirik Wangen Næss, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Men det fører til problemer for for eksempel kjøpesentrene?

– Det viser jo da at vekteryrket burde ha vært mer verdt også lønnsmessig.

Vil ha månedslønn

Ifølge Arbeidsmannsforbundet handler streiken om at vekterne ikke lenger vil ha et system som lønner per time. Det var ikke en del av NHOs tilbud, som innebar høyere lønn.

VIL HA FAST LØNN: Vekterne streiker på andre måneden for fast lønn, sier Eirik Wangen Næss i Norsk Arbeidsmandsforbund. Foto: Helland / NRK

– Man ønsker fastlønn, så man kan planlegge sin økonomi og vite hvor mye man tjener fra måned til måned, forklarer Næss.

Ifølge Næss vil det gi vekterne mer forutsigbarhet i økonomien.

Opprinnelig streiket også 420 vektere som er organisert i Parat, men de ble enige med NHO i begynnelsen av november og er tilbake på jobb.

– Dette er så viktig for oss, og streikeviljen er stor, så forbundet vil stå på videre, men vi er selvfølgelig åpne for å forhandle med NHO om de ønsker det, sier Næss.

Vekterstreiken er en av de lengste i Norge i nyere tid. Den lengste arbeidskonflikten ble ført av havnearbeiderne som streiket i over tre år.