– Sånn som denne løken.

Lederen i Naturvernforbundet Silje Lundberg holder fram en plaststrømpe med fire løk inni.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, er oppgitt over all plasten i norske matbutikker. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Det er jo ikke sånn at en nettingstrømpe i plast bidrar til noe annet enn å tvinge kundene til å kjøpe flere løk enn de trenger.

Å pakke inn frukt og grønt i plast skal forlenge levetiden på maten, ifølge produsentene. De siste årene har derimot svært mange forskjellige typer matvarer fått plastinnpakning, som for eksempel løk, avokado og bananer. Naturvernforbudet mener de har «snikinnført» mer plast for å lure forbrukerne til å handle mer enn de trenger.

– Det gir mer plastavfall, det gir mer matsvinn og det svir mer i lommeboka, sier Lundberg.

Slik emballasje bidrar ikke til å minske matsvinn, tvert imot, mener Lundberg. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Forbrukerrådet: – Behov for strengere regler

Hvert år produserer vi 300 millioner tonn plast og 8 millioner tonn havner rett i havet.

– Vi er nødt til å få ned plastforbruket vårt, også i dagligvarebransjen, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Hun påpeker at befolkningen ønsker å bidra og å ta mer miljøvennlige valg, og mener produsentene må gjøre det enkelt for dem.

– Det er helt åpenbart at det er behov for et strengere regelverk, konstaterer hun.

Næringen tar selvkritikk

– Denne plasten er helt meningsløs, det er vi helt enige i, sier bærekraftsansvarlig i Coop, Per Løberg Eriksen.

I hendene holder han en klase bananer pakket inn i plast.

Per Løberg Eriksen er bærekraftsansvarlig i Coop. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Vi tar selvkritikk. Og det synes jeg vi gjør på en god måte når vi anerkjenner at det er meningsløst det vi har gjort.

Også Norgesgruppen innrømmer feil. Det er Norges største handelshus.

– Vi anerkjenner at plast er en stor utfordring i vår bransje, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Samtidig sier hun dette er noe Norgesgruppen jobber mye med.

– Vi har faktisk kuttet plast på bare frukt og grønt med hele 500 tonn det siste halvannet året.

– Det tilsier jo det at det har vært et enormt overforbruk av plast. Tar dere selvkritikk?

– Det gjør vi absolutt. Vi har ikke vært bevisste nok på dette før.

Kommunikasjonsansvarlig i Norgesgruppen, Kine Søyland. Foto: Ida Theresa Myklebost / NRK

Miljøministeren svarer

Lederen i Naturvernforbundet roser næringen for at de selv har begynt å ta grep, men synes det går altfor tregt.

– Nå må myndighetene komme på banen og rydde opp.

Det bugner av plast i norske matbutikker. Mye av plasten er helt unødvendig. Foto: Hallgeir / Aunan

Fra og med 2021 blir flere engangsprodukter i plast forbudt i EU-området. Klima -og miljøminister Ola Elvestuen håper forbudet er på plass i Norge allerede neste år.

I tillegg har han satt ned en arbeidsgruppe som skal se på om de kan gå enda lenger enn EU-direktivet og utvide det til å gjelde enda flere produkter. I mars legger de fram resultatet.

– Da kan det være de kommer med forslag om forbud, sier Elvestuen til Dagsrevyen.

Men det avviser Terje Sletnes i Næringslivets Hovedorganisasjon, som selv sitter i arbeidsgruppen.

– Jeg antar at vi kunne fremmet et forslag om at myndighetene bør innføre et forbud, men det vi først og fremst ser på er gode og frivillige tiltak, ikke forbud.

Arbeidsgruppen består hovedsakelig av representanter fra næringslivet selv, samt to representanter fra miljøorganisasjonene WWF og Hold Norge Rent.

Det reagerer Lundberg på.

– Her er myndighetene utrolig passive. Vi har ingen tro på at denne arbeidsgruppen vil komme med de tiltakene som faktisk trengs, nettopp fordi den baserer seg på frivillighet. Det vi og kloden trenger nå er tydelige regler og en kjempeskjerping.

Hun forteller at Naturvernforbundet har kommet med flere forslag, blant annet endringer av forskrifter, pant på flere produkter og forbud mot flere typer unødvendig plast.

– Så det skorter ikke på forslag og mulige løsninger. Det skorter på viljen.