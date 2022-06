De nyeste undervariantene av korona vil bli spredt i store deler av Europa, varsler Det europeiske smittevernbyrået i EU (ECDC) mandag.

I Portugal er det undervariantene av omikron BA. 4 og BA. 5 som dominerer, ifølge Reuters.

– Det er nok et tegn på at de kommer til å utkonkurrere BA. 2 i løpet av veldig få måneder i Europa, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad.

– Den kan overta som variant i Norge i løpet av tre måneder, anslår Nakstad.

Den siste måneden har det blitt registrert 2586 smittetilfeller i Portugal per én million innbyggere. Tilsvarende tall for nabolandet Spania er 309, mens det for Norge er 72 per én million innbyggere.

Disse tallene inkluderer ikke uregistrerte selvtester.

Den høye smitten i Portugal kommer til tross for at landet har et verdens høyeste vaksinasjonstall, ifølge Our World in Data.

Portugal opplever en kraftig økning i antall koronasmittede på grunn av en undervarianten BA. 5 av omikron-varianten av viruset. Foto: Pedro Nunes / Reuters

Smitter raskere enn tidligere

Hvordan en takler en mulig smitteøkning til høsten, kan avhenge av vaksinedosene.

– Det at BA. 5 øker i utbredelse må vi ta som et tegn på at varianten er mer smittsom, men hvilken betydning det får for innleggelser og dødsfall er usikker. Det avhenger av hvor godt vaksinene beskytter mot BA. 5 og hvor lenge vaksine-effekten holder seg i befolkningen, sier Nakstad.

Foreløpig er det blant annet personer med nedsatt immunforsvar som blir anbefalt å ta en fjerde vaksinedose, og de over 80 år har muligheten til det.

Direktør i FHI Camilla Stoltenberg forteller til NRK at de nå vurderer å anbefale en fjerde vaksinerunde til folk, noe de ligger an til å gjøre. Akkurat når er fortsatt usikkert.

Ifølge Stoltenberg er det ikke grunn til å tro at risikoen for å bli alvorlig syk av smitte fra de nye variantene er høyere.

– Men de er farligere i den forstand at det smitter mye raskere.

Antall innlagte stiger

Den siste ukesrapporten fra FHI viser at antallet innlagte med koronavirus i Norge er stigende.

I forrige uke er det foreløpig 116 pasienter som er meldt innlagt med koronaviruset. To uker før dette var tallet på 78.

Stoltenberg forteller at de som nå er innlagt er eldre, personer underliggende sykdom, folk som ikke er vaksinert på en stund og folk som ikke er vaksinert med alle dosene.

Mindre bølge enn i Portugal

Det britiske helsesikkerhetsbyrået (UKHSA) skriver i en statusoppdatering, at enkelte data kan tyde på at de nye variantene kan smitte selv om man er vaksinert eller har vært smittet tidligere. Det er imidlertid ikke sikkert.

Ifølge Helsedirektoratet er det særlig tre faktorer som avgjør hvilke konsekvenser BA kan ha for utviklingen i Norge.

Hvilke egenskaper undervarianten har Hvor mye kontakt befolkningen har med hverandre Hvor godt vaksinen beskytter mot viruset

– På lengre sikt vil også befolknings immuniteten styrke seg, fordi mange har vaksinert seg og vært syke, og det vil også gjøre det vanskelig for BA. 5 å spre seg i Norge, sier Nakstad.

Direktør i FHI Camilla Stoltenberg forteller til NRK at man tror at tidligere smitte med omikron variant BA. 2 gir bedre beskyttelse mot de to nye variantene.

Det var denne varianten som var dominerende ved forrige smittebølge.

– Sånn at vi muligens ikke får en like stor bølge som Portugal.

Bør tegne reiseforsikring

Flere nordmenn skal reise rundt i Europa i sommer.

Foto: Kjartan Bjelland / FHI

Overlege i FHI Preben Aavitsland kommer med klare oppfordringer til reisende.

– Voksne bør ta de anbefalte vaksinedosene for sin aldersgruppe. Tegn reiseforsikring og sjekk eventuelle krav om koronasertifikat på Re-open EU, sier Aavitsland.

Undervariantene dominerer også i Sør-Afrika, og i USA har antallet tilfeller smittet med en av disse variantene økt betydelig de siste ukene.

Flere dør

Portugal har den femte høyeste dødsraten for covid-19 i verden. Både antall innlagte og antall døde er nå stigende, men ligger langt unna tidligere topper.

Mens landet lå på under 20 døde per dag i mars og april, er antall døde per dag nå over det dobbelte.

I Norge har utviklingen vært motsatt. Etter å ha hatt høye dødstall i mars og april, er det nå rundt 5 døde av covid-19 per dag.