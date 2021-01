Nakstad: – Ikke rom for store lettelser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge Nakstad følger Helsedirektoratet nå nøye med på smitteutbruddene ved Tårnåsen skole i Nordre Follo og byggeplassen Pressens hus i Oslo.

Begge steder er det mistanke om det muterte koronaviruset. Prøvesvarene er enda ikke klare.

– Det er nok ikke rom for store lettelser i kommunene der smittesituasjonen ikke er avklart. Vi må ta høyde for at det fortsatt kan dukke opp nye smitteutbrudd i regionen som vi ikke kjenner til i dag, sier Nakstad til NRK.

– Så det nåværende tiltaksnivået anbefaler dere å holde på?

– Basert på det vi vet i dag er det nødvendig med tiltak noen dager til mens man kartlegger smittesituasjonen ytterligere.

Regjeringen møtes i kveld

Det er regjeringen som tar endelig beslutning om hvordan smitteverntiltakene blir i neste uke.

Etter det NRK erfarer skal Regjeringens Corona-utvalg (RCU) møtes sent fredag kveld.

Regjeringen har varslet pressekonferanse om tiltakene lørdag formiddag klokken 10.

I går varslet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i VG at det vil komme lettelser i tiltakene, spesielt for barn og unge.

Men etter det NRK forstår mener Helsedirektoratet at rommet for å lette på tiltak nå er lite.

Regjeringen skal ha fått råd om noen oppmykninger rundt blant annet fritidsaktivitet for barn og unge. Mange fritidsaktiviteter kan gjennomføres utendørs.

Spesielt i kommuner som enda ikke har kjente koblinger til mutant-utbruddene i Nordre Follo vil det være enklere å gjøre lettelser.

UTBRUDD: Tårnåsen skole har et smitteutbrudd der det er mistanke om mutert koronavirus. Foto: Håvard Grønli

Fortsatt uavklart

Nedstengingen av 15 østlandskommuner rundt Nordre Follo og 10 randsone-kommuner har nå vart i snart en uke. Selv om helsemyndighetene har noe bedre oversikt over smittesituasjonen nå, er det fortsatt flere utbrudd som er uavklart.

– Vi ser en stor økning i smittetilfeller ved Tårnåsen skole og vi mistenker mutert virus, sa ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

Tårnåsen skole skiller seg fra andre utbrudd, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold i Nordre Follo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Johnsen Myhrvold, kaller utbruddet ved Tårnåsen skole raskt og eksplosivt.

– Utbruddet ved Tårnåsen skole har en rask utvikling som skiller seg fra andre utbrudd ved skoler, sier kommuneoverlegen.