NAF får kritikk for egen verkstedskjede

Etter en prøveperiode starter NAF nå en egen verkstedkjede, med etablering av opp mot åtte bilverksteder over hele landet i løpet av året.

Det betyr at medlemsorganisasjonen, som blant annet hjelper bilister med forsikring og tvister med verksteder, selv kan bli sittende på flere sider av bordet.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF mener det er uproblematisk at NAF også skal starte en verkstedskjede. Foto: Erik Norrud / NAF

– Kundene så det som en klar fordel hvis vi også kunne fikse bilen for dem, så dette har vi gjort etter medlemmenes behov, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Alt på ett sted

På et av NAFs pilotverksted på Haslevangen i Oslo blir mange biler som har fått mangel på EU-kontroll reparert. EU-kontrollen blir gjort vegg i vegg, på NAFs testsenter.

– Tanken er at vi skal tilby reparasjon etter EU-kontroll. Før har vi sendt kundene av gårde med en feil, så nå tilbyr vi å reparere bilen for dem, sier Leinert Ingvaldsen som driver NAF-senteret på Haslevangen.

Halvparten av dem som får beskjed om feil og mangler ved EU-kontroll hos NAF Haslevangen, velger å reparerer bilen på verkstedet samme sted. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Bilbransjeforbund: – Uheldig rolleblanding

– Det er en uheldig rolleblanding når NAF blir ittende på flere sider av bordet i konfliktsaker, sier Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ikke alle er like begeistret for verkstedsplanene til NAF.

Norges Bilbransjeforbund, som representerer mange av landets verksteder, ser flere utfordringer med at NAF starter med egne verksted, samtidig som de representerer bileiere i konfliktsaker med verksteder.

– Et NAF-medlem får jo for eksempel juridisk veiledning ved konfliktsaker. Nå kan man risikere at NAF møter seg selv på begge sider av bordet. Det er uheldig, sier kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, Egil Steinsland.

– Så dere er ikke bare redd for konkurranse fra en ny aktør?

– Nei, konkurranse har det vært i bilbransjen siden tidenes morgen, så det kommer vi til å håndtere godt, svarer Steinsland.

Sikret mot interessekonflikt

NAF mener de har sikret seg mot interessekonflikter med eksterne advokater og klageordning. De mener de har etablert et klart skille mellom test og reparasjon, slik at medlemmene ikke skal føle seg presset til å velge dem.

– Skulle et medlem komme i tvist med et av våre egne verksted, da har vi en ordning for det. Vi har opprettet NAF klagenemnd, og det blir da ikke NAFs egne advokater som vil måtte jobbe med det, sier kommunikasjonssjef Sagedal.