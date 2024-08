Nær fire av ti har fått et mer negativt syn på kongehuset

– Nordmenn gir fortsatt kongehuset en solid sjanse, men ikke betingelsesløst, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv (DN) når hun ser tallene på NRKs måling.

I en fersk meningsmåling som Norstat har gjennomført for NRK, er beskjeden fra folket tydelig:

36 prosent sier at de har fått et mer negativt syn på kongehuset.

Bare 5 prosent sier at de har fått et mer positivt syn, mens 55 prosent har et uendret syn på kongehuset.

Målingen er gjennomført tidligere denne uken, i perioden 19.–22. august.

Til sammenligning stilte NRK samme spørsmål for to år siden. Da hadde det nettopp blitt kjent at flere pasientorganisasjoner hadde brutt samarbeidet med prinsesse Märtha Louise, og Durek Verretts uttalelser om at en medaljong hadde hjulpet ham til å bli frisk av korona, hadde vakt sterke reaksjoner.

Den gang svarte 17 prosent at de hadde fått et mer negativt syn på kongehuset. Nå sier over dobbelt så mange det samme.

Det har vært flere kontroverser knyttet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Nå oppgir mange av dem som har fått et mer negativt syn på kongehuset, en av dem eller begge som årsak til det. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ikke til å unngå

Av dem som nå har svart at de har fått et mer negativt syn, begrunner de fleste det med prinsesse Märtha Louise, Durek Verrett og/eller Marius Borg Høiby.

– At adferd i randsonene påvirker oppfatningen av hele institusjonen, er helt naturlig. Det er ikke til å unngå når institusjonen også er en familie, sier Grinde.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har vakt reaksjoner flere ganger det siste året.

Det har vært kontroversielle uttalelser om barn som kan være besatt av ånder. Bryllupsgin som det undersøkes om bryter forbudet mot alkoholreklame. Rettigheter til et prinsessebryllup som er solgt til et britisk kjendisblad.

Den siste tiden har overskriftene også vært preget av Marius Borg Høiby, som er siktet for kroppskrenkelse, skadeverk og trusler og etterforskes for flere forhold.

Høiby har i en offentlig skriftlig uttalelse selv innrømmet bruk av vold i alkohol- og kokainrus.

Marius Borg Høiby (t.v.) er ikke en del av kongehuset, men er en del av kongefamilien. Her er ham sammen med familien under regjeringens feiring av lillesøster prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Langt færre nordmenn støtter monarkiet

I tillegg til at mange nordmenn har fått et mer negativt syn på kongehuset, synker også oppslutningen om monarkiet som styreform.

Da kong Harald og dronning Sonja ble hyllet for å være «dritgode til å være konge og dronning» da de fylte 80 år i 2017, hadde monarkiet 81 prosent av det norske folk i ryggen.

Nå svarer 68 prosent at de støtter monarkiet.

– En nedgang på 13 prosentpoeng siden 2017 er betydelig. Det bør oppta de kongelige, sier Grinde.

– Det er ingen automatikk i det norske folks tillit, men de har et veldig godt utgangspunkt til å lande på bena denne gangen også.

Etter at vinteren hadde vært preget av overskrifter om kongens sykdom i Malaysia og nedtrapping, ble kongen møtt av folkefest da han og dronningen dro ut på fylkesreise i mai i år.

Da viste målingen at 73 prosent av nordmenn støttet monarkiet. Nå, tre måneder senere, har støtten altså falt til 68 prosent.

Nedgangen i løpet av sommeren er signifikant.

Grinde hadde likevel trodd at nedgangen skulle ha vært større.

– Det første jeg tenkte, var: «Jøss, har ikke støtten sunket mer?» 68 prosent er solid støtte, til tross for det ganske stygge dramaet som har utspilt seg i mellomtiden. Kan det være at kommentatorer ikke er helt i takt med folkedypet, spør hun seg.

– Samtidig: Dette inngår i en trend som går feil vei for kongehuset.

Til tross for at han selv er svært populær, leder kong Harald nå et monarki med dalende oppslutning. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Skjør støtte

Grinde kaller nordmenn for pragmatiske monarkister. Det gjør at støtten til monarkiet er skjør, mener hun.

– Selv om støtten til monarkiet fortsatt er stor, er den også skjør, sier DN-kommentator Eva Grinde. Foto: NRK

– Mange nordmenn støtter monarkiet til tross for å være mot at tilfeldige familier skal arve makt og posisjon. Men vi sier: «Det fungerer. Det gjør samfunnet stabilt.» Så lenge kongefamilien er så flott, er vi villig til å gjøre et unntak på de demokratiske prinsippene. Men det er så lenge den er nettopp det – flott.

– Det er ikke sikkert nordmenn i lengden er villig til å betale for en kongefamilie som ikke holder sin del av kontrakten.

Lavere oppslutning og mer negativt syn på kongehuset til tross, Grinde mener likevel ikke at dette trenger å være begynnelsen på slutten for monarkiet.

– Nei, men jeg ville ikke ha pustet rolig ut om jeg var dem heller. Det er ekstremsport å balansere en arkaisk institusjon med et moderne familieliv.

Slottet ønsker ikke å kommentere denne saken.