Fredag publiserte Durek Verrett en video på Instagram hvor han hevdet at ånder kan ta bolig i barn.

I videoen sier han blant annet at atferdsproblemer hos barn kan komme av at barna er besatt av ånder.

Det har skapt sterke reaksjoner. Blant kritikerne er samfunnsdebattant og journalist Ingeborg Senneset og fembarnsfar Svein Tore Bergesuten som mener kongehuset bør ta avstand fra videoen fra Märtha Louises forlovede.

Også fagpersoner i helsevesenet er kritisk til det Verrett omtaler som «oppdragelsestips til foreldre».

– Dette er helt ko-ko, og hører til i middelalderen. Vi var ferdig med dette på 1500-tallet, sier Trude Fixdal, spesialist i barnepsykiatri til NRK.

– Det han foreslår kan, rent faglig sett, være til skade for barn, legger hun til.

Durek: – Driv djevelen ut av barnet ditt Du trenger javascript for å se video.

– Traumatiserende

Fixdal, som har en fartstid på over 25 år, sier at følelsesregulering hos barn er en velkjent problemstilling for behandlere.

– For det første er det svært vanlig at et barn sliter med å regulere følelser, for eksempel i trassalderen. Alle barn kan bli sinte, redde eller lei seg. Dette er følelser de lærer å håndtere i oppveksten, som regel med hjelp fra foreldrene, sier hun.

Trude Fixdal, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Foto: Privat / Privat

Psykiateren forklarer at barn ikke har samme evne til å tenke på et abstrakt plan som voksne.

– Det nytter ikke hvor mye kjærlighet man legger i det. Om mamma eller pappa sier at du er besatt, kan det være svært skremmende eller i verste fall traumatiserende.

Fixdal mener at å tilegne atferdsproblemer til ånder også kan føre til at foreldre unngår å søke nødvendig hjelp.

Svarer på kritikken

I en direktesending på Instagram tirsdag kveld, svarer Durek Verrett på kritikken.

– Dere aner ikke hvor mange sterke reaksjoner jeg får. De tror jeg prater om eksorsisme, sier han i direktesendingen.

Han mener folk «ikke forstår hans spirituelle verden og sjamanisme».

– Det er alltid nordmennene, som ikke er utdannet innen spiritualisme. De tror de kan fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er interessant og fascinerende, sier han.

Durek Verrett svarte på kritikken i en direktesending på Instagram tirsdag kveld. Foto: Skjermbilde av Durek Verrets Instagram-konto, tatt 12.12.23

Fixdal mener imidlertid at det ikke holder å forankre rådene til hans sjamanistiske praksis.

– Verrett beveger seg farlig nært et fagfelt som er strengt regulert av Helsepersonelloven, men ettersom han ikke er helsepersonell omfattes han ikke av lovverket. Han kan være så mye sjaman han vil, men han kan ikke skjule seg bak det, slår Fixdal fast.

Psykiateren er tydelig på at foreldre har det største ansvaret når det gjelder barns utvikling, men understreker at også Verrett bør være varsom i sine uttalelser.

– Det er veldig lett å avskrive dette som tull og tøys, og jeg tror de fleste norske foreldre skjønner at dette er vås. Samtidig har Verrett som en offentlig person med mange følgere.

NRK har kontaktet Durek Verretts manager Simon Valvik for ytterligere kommentarer tirsdag. Valvik sier at Verrett befinner seg i USA og at han foreløpig ikke har hatt mulighet til å svare på kritikken. Heller ikke Kongehuset har noen kommentar til uttalelsene.