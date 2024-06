Mandag denne uken lanserte prinsessen og Durek Verrett en gin som er laget i forbindelse med bryllupet deres denne sommeren.

Til lanseringen var enkelte medieredaksjoner invitert.

Dette kan ha vært lovstridig, fordi det ikke er lov for bransjeaktører å «initiere, påvirke eller finansiere» omtale av alkolhol.

– Generelt sett er en presselansering å regne som å initiere til presseomtale, noe som normalt sett vil bli sett på som et brudd på reklameforbudet, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet til NRK.

Vinmonopolet stanset salget

Tidligere i dag ble det kjent at Vinmonopolet har stanset salget av ginen, fordi den kan være i strid med alkoholreklameforbudet.

Det bekreftet seniorkommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet Kristine Sanne til NRK.

– Vi har blitt gjort kjent med at etiketten har blitt endret siden den ble påmeldt til bestillingsutvalget. Da denne varen ble meldt inn, hadde den en annen etikett enn den har nå. Den kan være i strid med alkoholreklameforbudet, sier Sanne.

–– Vi har derfor sendt spørsmål til grossist for å avklare om de har levert et produkt som er i henhold til lover og regler. I mellomtiden har vi valgt å stanse salget av denne til dette er avklart.

– Hvorfor kan den være i strid med alkoholreklameforbudet?

– Det er fordi det er knyttet til bruk av merkevare. Paret er en merkevare i seg selv, og det å koble en merkevare til alkohol kan være i strid med alkoholreklameforbudet.

Foto: Ann-Iren finstad / NRK

Vil be Helsedirektoratet opprette tilsynssak

Alkovett-organisasjonen Av-og-til sier til NRK at de i dag vil sende en henvendelse til Helsedirektoratet og be dem om å opprette tilsynssak.

– Vi kommer til å be Helsedirektoratet vurdere denne saken. Vi har et reklameforbud i Norge for alkohol som er viktig, fordi vi vet at reklame fungerer. Alkoholreklame bidrar til økt etterspørsel av alkohol, som igjen fører til at flere drikker alkohol, sier generalsekretær Ragnhild Kaski til NRK.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Organisasjonen vil be Helsedirektoratet vurdere både om lanseringen var lovstridig, og om hvorvidt kjendisers merkevarer kan benyttes til å promotere alkohol på denne måten.

– Kjente personer må ta innover seg den påvirkningskraften de har, sier Kaski.

– Vi synes det er synd at prinsessen og Durek Verrett velger å la bryllupet sitt, som blir en mye omtale mediehendelse, bli en reklameplakat for sprit.

Helsedirektoratet har foreløpig ikke mottatt henvendelsen fra Av-og-til, men bekrefter overfor NRK at de vurderer å opprette tilsynssak.

– Vi vil gjøre en vurdering på bakgrunn av innkommnede tips, sier Granlund.

Bryllupsgin

På etiketten på flasken og på produsentens nettsider sto det at ginen var laget til bryllupet til prinsessen og Verrett, meldte Se og Hør tidligere denne uken.

Dette er stikk i strid med de retningslinjene som kongehuset og prinsessen har lagt for hennes virksomhet og bruk av prinsessetittelen.

Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

Det er tidligere besluttet at prinsesse Märtha Louise ikke skal bruke prinsesse-tittelen i komersiell virksomhet.

Nå viser det seg at det også kan være i strid med alkoholreklamrforbudet.

I tillegg til prinsesse-tittelen, prydet et rosa monogram med prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts forbokstaver flaskene.

– En glipp

Tidligere i dag ble det kjent at tittlen nå er fjernet fra beskrivelsen på produsentens nettsider, og at den også skulle fjernes fra flaskene.

– Her ble det dessverre en glipp, og derfor er nå tittelen fjernet på nettsiden, og den vil bli fjernet på neste batch også på flaskene, sa prinsessens manager Carina Scheele Carlsen til VG.

NRK har stilt Slottet spørsmål om bruken av prinsessetittelen i sammenheng med ginen.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe henviser til prinsessens manager Carina Scheele Carlsen. Hun har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Ifølge Vinmonopolet ble det i mai solgt 12 liter av bryllupsginen, mens det hittil i juni er solgt ytterligere 41 liter.

– Til sammenligning solgte vi 78.000 liter gin bare i mai. Så det har ikke vært veldig stor interesse for den, men vi ser noe økende interesse etter medieomtalen, sier Kristine Sanne i Vinmonopolet.