Flertallet mener prinsesse Märtha Louise må slutte å representere kongehuset

I en fersk meningsmåling Norstat har gjennomført for NRK, gir flertallet en tydelig beskjed til prinsesse Märtha Louise: Hun må slutte å representere kongehuset.

På spørsmålet «hva synes du om at prinsesse Märtha Louise har offisielle oppgaver for kongehuset?», svarer 51 prosent at de synes hun skal slutte med det.

Bare 13 prosent svarer at de synes det er fint.

Historiker Trond Norén Isaksen mener gapet mellom dem som mener prinsesse Märtha Louise må slutte å representere, og dem som er positive til at hun har jobber for kongehuset, er bemerkelsesverdig.

– Dette forteller at folk mener det er behov for å skape en større avstand mellom prinsesse Märtha Louise og det hun og hennes forlovede driver med, og kongehusets virke. Det er det klare signalet til kongen, sier historiker Trond Norén Isaksen.

– I tillegg er det et tegn på manglende tillit til prinsessen.

Slik er målingen gjort Ekspandér faktaboks Det er Norstat som har gjort undersøkelsen på vegne av NRK. Spørsmålene er besvart i perioden tirsdag 20. september til fredag 23. september. Undersøkelsen er gjort blant 1000 personer over 18 år i et representativt utvalg i Norge.

– Virker splittende

Det har stormet rundt prinsesse Märtha Louise og hennes kongelige arbeid den siste tiden.

NRK kunne tidligere denne måneden fortelle at Epilepsiforbundet valgte å avslutte samarbeidet med prinsessen i 2020. Forbundet mente at flere uttalelser fra hennes kjæreste, nå forlovede, Durek Verrett strider med deres verdier og etikk.

Siden har flere foreninger gjort det samme, mens andre har bedt prinsesse Märtha Louise om å nå avklare sitt syn på alternativ behandling, og klargjøre om hun støtter Verretts uttalelser.

I en video på Instagram fortalte Durek Verrett i sommer sine over 260.000 følgere at han hadde sagt nei til sykehusbehandling og i stedet brukt en medaljong for å bli frisk av korona. Foto: Skjermbilde fra Durek Verretts Instagram

Verrett har fått kritikk etter flere kontroversielle uttalelser om helsespørsmål. Senest i sommer, da han hevdet en medaljong hjalp ham med å bli frisk etter koronasmitte.

Kongehuset skal være samlende, men prinsessen splitter, mener Tor Bomann-Larsen. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Jeg tror dette handler mer om de okkulte fenomener hun assosieres med, enn om prinsessens person. Jeg tror ikke det er direkte rettet mot henne, men et flertall av det norske folk distanserer seg fra det okkulte, overtroiske, kanskje på grensen mot det de oppfatter som svindel, sier kongebiograf Tor Bomann-Larsen om meningsmålingen.

– Kongehuset skal representere oss alle. Det er ikke vanskelig å se at hun representerer et lite mindretall. Hun virker sånn sett ikke samlende, men splittende, og det er et varselsignal til kongehuset.

En av seks fått et mer negativt syn på kongehuset

I den nye undersøkelsen kommer det også frem at en av seks har fått et mer negativt syn på kongehuset det siste året. Av dem begrunner nær alle det med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Det er flest blant dem som er i alderen 18–39 år som har fått et mer positivt syn på kongehuset det siste året. De fleste av dem begrunner det med prinsesse Ingrid Alexandra. Det er flest i alderen 40–59 år som har fått et mer negativt syn på kongehuset. Når de skal begrunne hvorfor, er årsakene i all hovedsak knyttet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

– Et signal kongehuset må ta veldig alvorlig

Til tross for fortsatt høy oppslutning om kongehuset, er de 17 prosentene er et signal som kongehuset må ta veldig alvorlig, mener Norén Isaksen.

– Kongehuset eksisterer på folkets nåde, og folkets støtte er helt avgjørende for dem. Hele grunnplanken for dette kongehuset er at kong Haakon i sin tid ble valgt av folket. Et kongehus som ikke har støtte i folket, har ingen legitimitet.

– Man hører uttrykk som «sjarlatan» og «kvakksalveri» nevnes i samme setning som kongefamilien, og det er et problem for kongehusets integritet. Og i lengden kan de ikke leve med at det stilles spørsmål ved integriteten.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett deltok begge på feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag i sommer. Det var første gang de viste seg sammen i Norge etter forlovelsen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Må finne en løsning som ikke svekker kongehusets integritet

Da kongeparet kommenterte kritikken mot deres kommende svigersønn Durek Verrett for første gang i forrige måned, sa kong Harald at de kommer til å snakke med ham, og at de er i en prosess.

– Det er ingen akutt trussel mot kongehuset som sådan, men undersøkelsen er et tegn på at man må ta dette på alvor, og at man må finne en god løsning på disse problemene som gjør at de ikke lenger bidrar til å svekke kongehusets integritet, sier Norén Isaksen.

– En del av det rojalistiske grunnfjellet er sinte nå, sier Trond Norén Isaksen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Hva mener du må gjøres nå for å finne en løsning som gir tilstrekkelig ro?

– De to alternativene jeg kan se, er for det første at hun slutter helt å representere kongefamilien. Men jeg er usikker på om det er nok, ettersom hun allerede gjør det ganske sjelden, sier Norén Isaksen.

– Det andre alternativet er at hun frasier seg prinsessetittelen sin. Da står hun fritt til å gjøre hva hun vil innenfor lovens grenser, samtidig som man ikke lenger kan si at det er et problem for kongefamilien. Ja, hun vil fortsatt være kongens datter, men da er det klart og tydelig at hun ikke har noen formell funksjon i kongehuset.

Kongehuset ønsker ikke å kommentere det som kommer frem i meningsmålingen.

Heller ikke prinsesse Märtha Louise ønsker å kommentere saken.