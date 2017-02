Nå er boligtrøkket størst utenfor Oslo

Noe er i ferd med å skje med boligmarkedet, mener Katharina Nakken i Aktiv Eiendomsmegling.

– Sist uke hadde jeg visning på en toroms i Oslo, som bemerkelsesverdig nok ikke gikk etter første visning. Ikke ett bud, sier Nakken, daglig leder på Aktivs kontor i Lillestrøm, til NRK.

På visningene i nærområdet, like utenfor Oslo-grensen, er det derimot full fres.

– Hittil i år har det vært veldig trøkk. Trøkk før visning, priavatvisninger, kupping av budrunder. Mer av aggressiviteten vi har vært vant med fra Oslo tidligere, og ekstremt høye priser, sier Nakken.

Færre på visning i Oslo

Også Privatmegleren har entydig merket endringer.

– Vi ser at den kraftige prisveksten i Oslo flytter seg ut fra hovedstaden, til nærkommunene, sier Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, til NRK.

SER FÆRRE PÅ VISNING I OSLO: Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren. Foto: Sindre Heyerdahl / NRK

Hennes eiendomsmeglere har merket at Oslo-markedet dabber av, som hun etter hvert tror vil slå ut for Oslos boligpriser.

– Det er færre på visningene i hovedstaden, færre legger inn bud, færre kupper, sier Meier.

Men utenfor bygrensen, i områder som Lillestrøm, Kolbotn og Sandvika, er det full rulle.

Meier trekker frem et eksempel fra forrige uke:

– Megleren vår skulle selge en ettroms leilighet på Romerike. Han hadde 13 interessenter som alle bor innenfor ring 3 i Oslo.

Nye boliglånsregler

Privatmegleren er ikke i tvil om at skiftet skyldes regjeringens nye boliglånsforskrift (se faktaboks), som stiller særlig strenge krav for utlån i Oslo.

Få boliger til salgs Ekspandér faktaboks Det er omtrent 25 prosent færre boliger til salgs i hovedstaden nå, enn på samme tid i fjor. Få boliger til salgs kan skape en ubalanse, og også bidra til et stort trykk på de få boligene som ligger ute til salgs. Dette er også Meier i Privatmeglerens største bekymring. Hun mener altfor få boliger nå legges ut til salgs i Oslo. - At prisene i Oslo nå nok vil dempe seg mer enn vi ventet, er isolert sett bra, sier Meier. - Men når vi samtidig ser at mange potensielle selgere samtidig blir sittende på gjerdet, så får vi bare tørke og enda lavere aktivitet. Og Oslomarkedet blir da bare enda mer usunt og i ubalanse enn vi har hatt før.

De nye lånereglene ble innført ved nyttår, og begynner å få full effekt nå som gamle finansieringsbevis fra bankene er i ferd med å løpe ut.

Meier ser at flere sliter med å stille finansiering i Oslo nå.

– Oslos nabokommuner er dermed boliglånsforskriftens vinnere. Jeg er ganske sikker på at de vil være vinnerne prismessig i månedene som kommer.

Men økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo tror effekten av boliglånsforskriften fremover vil bli begrenset, ettersom mange tross alt kan låne penger omtrent som før.

SPENT: Professor Steinar Holden Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Men hvis dette demper prisveksten i boligmarkedet, kan det i seg selv dempe etterspørselen, sier Holden.

– Kan slå hardere enn ventet

Han er spent på fortsettelsen, og om dette vil slå hardere enn den rene effekten av dem som ikke lenger får låne like mye som før.

Men også småinvestorene er på banen, og har meldt sin interesse for en bolig nummer to eller tre nord for Oslo.

– Vi har mange investorer, både på brukte og nye boliger. Det er høyt trykk, og flere vil kjøpe uten å se boligen engang, rapporterer eiendomsmegleren.

