Stadig yngre boligkjøpere fyrer opp prisene

Galopperende boligpriser de siste tiårene har gjort det nær umulig for unge å kjøpe seg en egen bolig.

Hørt det før? Det er i alle fall inntrykket som ofte fester seg i den offentlige debatten. Realiteten er snarere at førstegangskjøperne blir stadig yngre.

En fersk undersøkelse Norstat har utført for NRK, viser at de som i dag er i 30-årene, kom tidligere inn i det hete boligmarkedet, enn generasjonen som nå er 50 år pluss (se faktaboks).

Og statistikk SSB har utarbeidet for Storebrand, viser at 8 prosentpoeng flere unge enn for ti år siden, eier egen bolig.

– Det stemmer godt med det bildet vi ser også, sier Snorre Storset i Nordea Norge til NRK.

Pappas penger

Konsernsjefen i Norges nest største bank sier de tidligere ofte fikk kunder inn på kontoret som spurte om de burde eie eller leie når man er ung.

FÅR FLERE UNGE PÅ DØRA: Konsernsjef Snorre Storset i Nordea. FOTO: SINDRE HEYERDAHL, NRK

– I dag får vi nesten aldri det spørsmålet. Nå er det en etablert sannhet at man skal komme seg inn så fort som det bare går på boligmarkedet. Vi ser at enkelte nå forsøker å strekke strikken vel langt, sier Storset.

Årsaken til at flere unge eier, henger blant annet sammen med at mange utlånere er mer villige til å låne ut når boligprisene stiger, enn når boligmarkedet faller.

Foreldre med store og økende papirverdier kan i tillegg garantere for stadig større lånebeløp, eller gi direkte pengehjelp til poden.

– Vi ser jo at flere får hjelp av foreldrene. Verdien har jo økt på papiret også for foreldrene, og de kan dermed stille mer sikkerhet, sier Storset.

Unge fyrer opp boligprisene

Men moderlig og faderlig bolighjelp, er også et paradoks. Resultatet kan bli en boligprisspiral, påpeker økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

SER SPIRAL: Økonomiprofessor Steinar Holden Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er jo med på å øke boligetterspørselen, og det bidrar til at boligprisene stiger ytterligere. Og når boligene blir stadig dyrere, blir det enda vanskeligere å skaffe bolig for dem som ikke kan få hjelp av sine foreldre, sier Holden til NRK.

I tillegg er kullene som nå entrer boligmarkedet, større enn før. Det bidrar til å presse opp boligprisene ytterligere.

I alle fall inntil videre. Både Holden og Storset påpeker at boligmarkedet nå har steget i svært lang tid, og at boligprisene ikke over tid kan fortsette å løpe fra inntektsutviklingen.

– På et eller annet tidspunkt vil det jo snu, sier Holden.

Ville ikke vente

Robert Andersson og Jannicke Kristiansen er uansett to av dem som akkurat har knust myten om at unge ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men hjelp fra foreldrene var helt avgjørende for at de nå er blitt en del av boligprisstatistikken.

LYKKELIGE BOLIGEIERE: Robert Andersson og Jannicke Kristiansen. FOTO: PRIVAT

I disse dager flytter paret inn i en toroms leilighet ved Sandvika i Bærum. Og kjæresteparet på 20 og 26 år var ikke i tvil om at de ville inne i det galopperende boligmarkedet – så fort som mulig.

– Jo før man kommer inn i boligmarkedet, jo bedre er det, sier Kristiansen til NRK.

