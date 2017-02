– Historisk mye gjeld kan ende med en boligprissmell i år

Til tross for at nordmenns reallønninger falt i fjor, viser SSBs siste tall at folks låneappetitt er nær umettelig. Det historisk høye gjeldsnivået gir flere økonomer hodebry.

– Slik som en historisk høy gjeld og boligprisene stiger nå, så er det helt klart en risiko for at boligprisene kan falle allerede i år. Det kan ende med et smell.

BEKYMRET: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til NRK.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld lå på 6,4 prosent i desember, ifølge SSB opp fra 6,3 prosent måneden før.

Husholdningenes bruttogjeld utgjør nå nær et halvt oljefond – 3.057 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Les også: Boligprisveksten fortsetter i 2017

Unge har lånt nær fire ganger inntekten

Norges Bank, regjeringen, og analytikere er blant de som har uttrykt bekymring over den sterke boligprisveksten, som i fjor nådde 12,8 prosent på landsbasis og 23,3 prosent i Oslo.

Samtidig er husholdningenes gjeld i forhold til inntekt historisk høy, påpeker Finanstilsynet i rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2016".

I snitt har husholdningene tatt opp boliglån som er 323 prosent høyere enn inntektene.

For unge låntakere under 35 år er gjeldsgraden i snitt 371 prosent, det høyest målte noensinne.

– Det er ytterst få land som kan vise til maken. Nesten alle andre land har vært gjennom nedbygging av gjeld de siste åtte-ti årene. Med vår stadig økende og historisk høye gjeld, skiller vi oss mer og mer ut fra resten av verden, sier Andreassen.

Les også: Titusenvis tåler ikke rentehopp

– Kan ikke fortsette

Andreassen påpeker at kreditt – og boligprisveksten er to sider av samme sak.

– Uten at gjelda fortsetter å øke surner raskt boligmarkedet. Boligprisveksten er i stor grad lånefinansiert, fastslår økonomen.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets ser den samme spiralen av gjeld og boligprisvekst.

SER GJELDSSPIRAL: Seniorøkonom Kyrre Aamdal Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er jo ikke bærekraftig på sikt, gjelden kan ikke fortsette å vokse fra inntektene, sier Aamdal til NRK.

– Risikoen for at vi får et mer dramatisk omslag i økonomien, øker jo høyere folks belåning blir, sier analytikeren.

– Gjelda blir ikke borte

Andreassen vedgår på sin side at han har bommet om boligmarkedet tidligere.

– Jeg sier ikke at boligprisene vil falle nå, men risikoen for at det skjer snart er betydelig. At boliger i mange tiår har vært en god investering, betyr ikke at det at det blir en god investering fremover.

– Kanskje motsatt?

– Det pleier å være motsatt. Historien er entydig. Det som har gått bra, pleier ikke å gå så bra etterpå. Og boliggjelda blir ikke borte, tvert imot øker den.

Både Aamdal og Andreassen er spente på om regjeringens nye boliglånsforskrift, som stiller strengere krav til bankenes utlån særlig i Oslo, vil stagge gjeldsveksten noe utover våren.