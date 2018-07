Forbrukere sliter med Tesla-problemer

– Vi forventer at Tesla ser på tjenestene sine overfor forbrukerne, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Høst legger til at Forbrukerrådet for øyeblikket har 39 klagesaker i forbindelse med nye Tesla-biler. Hun sier også at mange sliter med å komme i kontakt med firmaets kundeservice, og at flere har klagd på for sene leveranser.

I tillegg har Forbrukerrådet mottatt klager i forbindelse med biler med tekniske problemer.

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet tror folk er flinke på å si ifra når de føler seg urettferdig behandlet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Høst opplyser at der Tesla i 2017 var den 24. vanligste motparten i saker der folk ber om råd, er bilprodusenten hittil i år oppe på en fjerdeplass bak Elkjøp, Power og Telenor.

Kommunikasjonsrådgiver Nora Egenæs i Tesla Norge viser til at Tesla har hatt en stor økning i antall biler på norske veier.

«Vi jobber hardt med å øke servicekapasiteten vår, og kommer blant annet til å doble antall ansatte på service og åpne et stort servicesenter i Oslo-området i løpet av året. Vi har gjennomført, og vil fortsette å gjennomføre, en rekke forbedringer av våre telefontjenester», skriver hun i en epost til NTB.

Flest klager på Elkjøp og Power

Henvendelsene om Tesla utgjør 118 av de 29.235 spørsmålene Forbrukerrådet hittil har mottatt i år. 4.219 av disse er gjelder bruktbilkjøp. Bruktbilkategorien utgjør 14 prosent av årets henvendelser.

Til sammenligning fikk Forbrukerrådet inn drøyt 36.000 henvendelser i hele 2017.

– Folk har litt høye forventninger til bruktbiler. I tillegg oppgir ikke alle selgere opplysningene de bør. Det er en dårlig match. Man bør alltid gjøre forundersøkelser før man kjøper, sier Høst til NRK.

At telefonen ikke er vanntett er blant tingene vi klager på. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Rundt tusen av henvendelsene har handlet om IKT-produkter som mobil og nettbrett. Aller flest klager på elektrokjedene Elkjøp og Power.

– Det handler nok om at de har så stort volum på salgene sine. Klagene gjelder alt fra at ting ikke fungerer som de skal, til at kvaliteten ikke var så god som de trodde eller at varen leveres for sent, sier Høst.

Dette har vi klaget på så langt i år Ekspandér faktaboks 1. Brukte biler 4.219 2. IKT produkter 1.286 3. Møbler og innredning 1.222 4. Leie av bolig 1.179 5. Tjenester vedlikehold og utbedring bolig 1.000 6. Klær og Skotøy 827 7. Større husholdningsapparater 760 8. Elektrisitet 739 9. Andre transportmidler 717 10. Luftfart 646 Kilde: Forbrukerrådet

– Aldri gøy å toppe en slik liste

PR-manager Øystein Schmidt i Elkjøp mener det er naturlig at mange henvendelser handler om Elkjøp, både fordi de selger mange produkter og fordi folk bruker mye penger hos dem.

– Det er aldri gøy å toppe en slik liste. Vi arbeider hver dag for at man skal være så tilfreds som mulig etter en handel hos oss. Vi har en god dialog med Forbrukerrådet med hensyn til ulike henvendelser om oss.

Administrerende direktør Anders Nilsen hos Power peker på noen av de samme årsakene. Han legger til at problemer med mobiler ofte er en kilde til uenighet.

– Power jobber aktivt hver eneste uke med å hjelpe alle kunder som har et service- eller reklamasjonsbehov. Det er ingenting vi ønsker mer enn at våre kunder skal oppleve god service og problemfri bruk.

Det er folk fra Østfold, Oslo og Troms som står bak de fleste klagesakene til Forbrukerrådet, mens personer i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane klager minst.