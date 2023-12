Mousas kone fast på Gaza: – Det er hjerteskjærende

De møttes gjennom familiene sine. Han i Norge, hun på Gaza. I et år snakket de sammen hver dag.

I september var de gift. Med en gang begynte de å samle dokumenter og søke om nytt pass til Rehab. Planen var å søke om familieinnvandring så raskt som mulig, og starte livet sammen i Asker, der Mousa Alhayek bor.

6. oktober reiste han hjem til Norge. Om noen måneder ville forhåpentligvis prosessen være over, og Rehab hjemme hos han.

Mousa og Rehab. Foto: Mousa Alfayek

Så brøt krigen løs. Nå gjemmer Rehab og familien seg hos venner i Gaza by, i det utbombede Rimal-nabolaget ved kysten.

Mousa hadde ikke fått tak i henne på 10 dager når han først snakket med NRK.

I Norge sitter han og prøver desperat å hjelpe henne ut av landet. Men fordi han ikke kan søke på vegne av Rehab, er det lite norske myndigheter kan gjøre for å få henne ut av landet.

– Det er hjerteskjærende at verken UD eller UDI kan hjelpe meg og min kjære Rehab. Det er tragisk generelt å se palestinere bli utslettet, spesielt min andre halvdel. Det er bare flaks hvis hun overlever, sier Mousa til NRK.

– Frustrerende

Totalt 250 av 270 personer UD mener har tilknytning til Norge har fått hjelp til å komme seg ut av Gaza.

Blant dem skal det være tilfeller der en pågående søknad om familiegjenforening har vært tilstrekkelig grunnlag for å hjelpe palestinske borgere ut av krigssonen.

Men for Mousa og Rehab er det lite håp. I svar NRK har sett, sier både UD og UDI at Rehab må søke om familieinnvandring selv.

Noe Mousa sier er umulig, fordi alt av offentlige kontorer der hun kan hente dokumenter, er stengt.

Foto: Caroline Utti / NRK

– Når jeg var der sendte vi papirer til Vestbredden, for det er der palestinske myndigheter utsteder pass. Men de kom aldri frem, eller tilbake, for alt ble nedstengt når krigen brøt ut, sier Mousa.

– Hvordan føles det å vite at flere er evakuert fordi de har søkt om familiegjenforening?

– Det er frustrerende å se at noen har fått det til, mens når jeg prøver å få hjelp så får jeg ikke det, svarer Mousa.

Mohammed Abuowdas kone er for ung til å komme til Norge, ifølge UDI. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Jeg er nesten bedøvet

Også i Bergen sitter en fortvilet ung mann og kjemper for å få kona til Norge. Mohammed Abuowda og Rasha møttes på biblioteket i Gaza sommeren 2021.

Hun lette etter en bok han nettopp hadde kjøpt i Egypt. Biblioteket hadde den ikke, og Rasha fikk låne Mohammeds. Siden det har det vært dem. I mars 2023 var de endelig gift.

Fordi Rasha er 20 mens Mohammed er 24, visste de at de måtte vente med å søke familiegjenforening.

Mohammed og Rasha. Foto: Mohammed Abuowda

Reglene til UDI sier at begge partnerne må være 24 år før ektefellen i utlandet kan komme til Norge. Planen var at Rasha skulle gjøre seg ferdig med studier i Gaza før hun eventuelt flyttet hit.

Så ble det krig, og Mohammeds kamp for å få Rasha til Norge begynte.

De har sporadisk kontakt, når Rasha har tilgang til nett. Huset til familien hennes er ifølge Mohammed bombet.

NRK har sett korrespondansen både Mohammed og Mousa har hatt med UDI og UD, som bekrefter det de forteller.

– Jeg er over trist-fasen nå. Jeg er nesten bedøvet. Jeg klarer ikke å gjøre noe. Jeg har kontaktet alle, sier han.

Ingen vil svare på spørsmål

NRK tok først kontakt med Utenriksdepartementet (UD) og UDI med spørsmål om sakene til Mousa og Mohammed.

Ingen av dem har besvart NRKs spørsmål, men sendt generelle uttalelser.

UDI viser til en instruks fra Justisdepartementet om hvem på Gaza som skal få innreisetillatelse til Norge, i tillegg til norske borgere og innbyggere med oppholdstillatelse.

I instruksen er det to grupper som skal få nasjonalt visum til Norge:

Foreldre som reiser med mindreårige barn som er norske borgere fra Gaza, men som selv ikke er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge, og som omfattes av assistert utreise fra Gaza i regi av norske myndigheter.

Mindreårig barn av norsk borger som reiser sammen med søsken som er norsk borger, men som selv ikke er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge.

– Videre er det slik at UDI har innvilget innreisetillatelser til Norge etter denne instruksen, så fort aktuelle personer har krysset grensen til Egypt og dette har blitt bekreftet av norske representanter på stedet. Spørsmål om hvorfor denne type personkrets er valgt må stiles til Justisdepartementet, skriver Per-Jan Brekke i UDI til NRK.

Disse spørsmålene har NRK stilt UD, UDI og Justisdepartementet Ekspander/minimer faktaboks Hva er det som avgjør om en palestinsk statsborger har tilknytning nok til Norge til at UD bistår i evakueringen av han/hun?

Kan UD og UDI gjøre unntak i en unntakssituasjon? Hvorfor/hvorfor ikke?

Vurderer dere å gjøre unntak?

Vurderes hver sak individuelt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvor mange norskpalestinere har kontaktet UD og UDI for hjelp til evakuering av familie siden krigen brøt ut, og hvor mange av disse har fått nei?

Hvordan skal innbyggere på Gaza søke oppholdstillatelse eller familiegjenforening i en krigssituasjon med stengte grenser?

Alhayek sier det føles urettferdig at andre som har rukket å søke om familiegjenforening hjelpes ut, mens hans kone må bli værende. Hva sier UD til det?

Ved å ikke oppfylle alderskravet for familieinnvandring er ektefellen til Mohammed Abuowda «for ung» til å evakueres. Hva tenker UD om det?

Kan det være aktuelt å gjøre unntak for ektefeller, barn og annen nær familie?

Hvor mange med norsk tilknytning er fortsatt igjen på Gaza? Har norske myndigheter kontakt med alle?

Vil de kunne evakueres til Kairo i nær fremtid?

Hvis foreldre og søsken av norske barn kan reise ut, hvorfor ikke barn, ektefeller og søsken av nordmenn?

Hvordan skal personer bosatt i en blokkert krigssone søke opphold og familieinnvandring derfra?

Justisdepartementet gir også UD mulighet til å treffe beslutning om å gi innreisetillatelse i akutte tilfeller, ifølge instruksen.

UD vil imidlertid ikke besvare NRKs spørsmål, men viser til Justisdepartementet.

Rasha fotografert på biblioteket der hun og Mohammed møttes. Foto: Mohammed Abuowda

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. På vår liste er det norske borgere og personer med gyldig opphold i Norge, samt foreldre og søsken av norske barn som reiser sammen med dem, skriver Siri Svendsen i UD til NRK.

Statssekretær Even Eriksen (Ap) i Justisdepartementet har heller ikke svart på NRKs spørsmål, men sendt en generell uttalelse gjennom kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund.

– Vi politikere kan ikke gå inn i enkeltsaker, men det jeg kan si er at det under evakueringen ble gjort en grundig og god jobb fra UD under vanskelige omstendigheter, med bistand fra utlendingsmyndighetene og politiet.

– Aktuelle personer ble kartlagt og listeført for assistert utreise, og det ble basert på disse listene gitt instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om innreisetillatelser, skriver han.

Eriksen legger til at han er bekymret for de norske borgerne som fortsatt er på Gaza.