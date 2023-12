I Gucci-sandalar og boblejakke står Zaki utanfor kjellarleilegheita. Snøen held på å legge seg, og julelysa byrjar å kome fram i det rolege nabolaget på Mortensrud i Oslo.

Han tek seg ein sigarett. Det har blitt mange av dei sidan han kom tilbake frå Gaza førre veke.

I 2022 blei straumrekninga for høg på Grønnland. Difor flytta Zaki og Rola til Mortensrud.

Inne i stua står lyden på TV-en høgt på. Direktesending frå overgangen mellom Gaza og Egypt. Der venta Zaki og kona Rola for berre litt over ei veke sidan. Bilde frå Gaza by, der Zaki blei fødd, surrar og går på skjermen.

– Eg beklagar at varmekablane ikkje fungerer lenger. Reparatøren kjem, seier han medan han går inn på kjøkkenet.

Livet i Noreg stoppar ikkje opp sjølv om du sit midt i bomberegnet i eit heilt anna land.

Israel skrudde av både straum og internett på Gazastripa. I dei korte periodane med treigt internett, prøvde han å betale husleiga si i nettbanken til DNB.

– Det tok mange timar, men det gjekk til slutt.

TV-en viser bilde frå Gaza heile døgnet.

Han lagar kaffi til oss, og skrur ned lyden på TV-en. Zaki og Rola var nokre av dei første norske statsborgarane som kom seg over grensa til Egypt.

På Gardermoen blei dei møtt av statsminister Jonas Gahr Støre. Noreg har evakuert om lag 220 personar frå Gaza sidan 7. oktober.

Etter 41 dagar i krig får ikkje Zaki til å sove. Heller ikkje i si eiga seng i den stille og rolege kjellaren på Mortensrud.

– Eg kjenner meg trygg, eg gjer det, men eg er ikkje glad. Det er kaos inni her, seier han og tek seg til brystet.

Ein sigarett til. Dei kjøpte han på Taxfree på flyplassen i Kairo.

– Røyker. Røyker. Røyker. – Eg berre skadar meg sjølv.

Han har vore heime i litt over ei veke. Det første han gjorde då han kom inn døra, var å sette seg framfor TV-en.

I den grøne sofaen sit han stort sett heile natta. Han følger med på kva bygg som blir bomba, og prøver å halde kontakta med familien der.

– Hovudet mitt er ikkje her, det er i Gaza. Eg ringer til søstrene mine heile tida. Eg gret og gret.

Kvar gang han seier Palestina, rettar han seg sjølv. «Eg meiner Gaza».

Zaki og Rola har ikkje laga seg middag sidan dei kom heim. Dei et stort sett nøtter og frukt, kanskje litt brødmat. Det er det dei får til, fortel han.

Dagane saman står stille.

Etter ei stund gav dei kvarandre ein klem. Det hadde dei knapt gjort sidan 7. oktober.

Lyset bevegar seg raskare enn lyden. – Då eg såg lyset av raketten, visste eg at det ikkje var min tur. Høyrer du lyden først, er du ille ute.

– Eg håper eg greier å gløyme det eg har opplevd.

Han veit ordrett kva Israel sa den dagen dei måtte evakuere leilegheita si i Gaza by, og nøyaktig kva beskjed dei fekk frå Utanriksdepartementet.

Men kva kjensler han sit igjen med, greier han ikkje å sette ord på.

– Blanda. Opp og ned. Passar det inn i reportasjen? Du vil eg skal seie at eg er glad, men eg er ikkje det.

Han trur han blir misforstått. Men i Noreg slepp han i alle fall å lyge, fortel han.

– Den verdien har eg fått her. Eg er ærleg. I Gaza må du lyge for å overleve. Der kan du ikkje seie kva du vil.

Sjølv om han er norsk statsborgar, og aldri vil tilbake til Gaza, er han først og fremst palestinar, fortel han.

Dette er ikkje ein vanleg krig

Den bitande Nannestad-kulda trefte dei då dei landa på Gardermoen 18. november. Dei siste dagane har han vore i møter med Nav og med fastlegen. Han fekk sjukmelding i nokre veker til.

Heime skrur han aldri av lyset. Gardinene er lystette, og alltid trekte for.

Mørket uroar han. Det minner han om natta i Gaza. Bomberegn, risting, ruter som knus, røyken og støvet.

Lukta av dynamitt. Det har han opplevd før.

Zaki tek gjerne T-bana inn til Oslo sentrum kvar dag.

I 2008 kom Zaki og familien for første gang til Noreg. Zaki fortel at han arbeida for FN på Gazastripa. Der kartla han Hamas sine menneskerettsbrot.

Det likte dei ikkje. Han blei kidnappa og torturert, ifølgje han sjølv.

– Både psykisk og fysisk. Dei måla ein stige på veggen og bad meg om å klatre. Eg måtte late som eg var ein baby, fortel han.

Difor fekk han kome til Noreg som politisk flyktning.

Men etter nokre år, flytta dei tilbake til Gaza. Zaki hadde ikkje fått seg arbeid i Noreg, og det var uansett rolegare der då, fortel han. Men det varte ikkje lenge.

Under ramadan i 2014 gjekk Zaki til kiosken på eit av gatehjørna i Gaza by for å kjøpe to sigarettar. Ein til etter solnedgangen. Ein før sola står opp.

Dei har ikkje røykelov på Gazastripa. – Folk synest eg er rar når eg går ut for å røyke der, seier han. Foto: Alf Simensen / NRK

Akkurat då sende Hamas ein rakett mot Israel, og Israel svara raskt etterpå. Rett rundt hjørnet av bygget, slo ein rakett ned. Om lag ti meter frå han. Lyden greier han ikkje å skildre.

I løpet av 51 sommardagar mista 2251 palestinarar og 72 israelarar livet.

– Men krigen i 2014 var ein tullekrig samanlikna med denne.

Vi må gjenta spørsmåla fleire gonger. Zaki er nesten døv på høgre øyre etter raketten den gongen.

Ris, mjøl, og makaroni

I september i år reiste han og kona til Gaza igjen for å besøke familien sin. Det var rolegare i Gaza no, tenkte dei.

Dei første dagane etter 7. oktober trudde han at angrepa skulle bli som mange gonger tidlegare. Dei handla inn tørrvarer, slik dei alltid gjorde. Ris, mjøl og makaroni.

Tilbake i Gaza for å treffe familie og vener dei ikkje har sett på mange år. No er minna øydelagde.

Han tek seg for auga medan han pratar. Knip dei godt igjen og lener hovudet bak. Tankane går rett tilbake til Gaza. Han stoppar opp og fortel:

– På andre dagen forstod eg at dette ikkje var ein vanleg krig. Dei trefte sivile utan å seie frå.

Born sine kroppsdelar. Matkøane. Nevøen han gravla i den gamle grava til mora. Bilda surrar i hovudet. Han har sett for mykje.

– Kaos.

Det er berre på denne måten han greier å skildre det.

Zaki og familen måtte opne grava til mora hans, for å få gravlagd nevøen.

Høyrer du lyden først, er du ille ute

Han må ut av huset. Ut i vintermørket. Då kjenner han igjen på frykta. Han tek T-bana til Oslo S. Det gjer han stort sett kvar dag, anten for å gå på jobb eller treffe vener på Cafe Provence.

20 minutt på T-bana er ikkje som før.

– Høyrer eg duren av eit fly, er eg rett tilbake i Gaza. Eg trur det er F-16 og greier ikkje å skilje dei.

Han er ein høg mann som går raskt, og viser gjerne veg.

Ullsokkane og boblejakka har han knapt tatt av seg sidan han kom tilbake denne gongen. Han har ikkje slite med kulda før, men no er det annleis.

Hua er på, men han dekker berre eine øyre, viss ikkje høyrer han ikkje oss.

Han ringer søstera si i Gaza på Whatsapp. Ingen svar.

I Gaza var det nærare tretti grader. Vekene før krigen braut ut var fine.

Zaki og Rola var på tivoli med niesene sine, trefte gamle kollegaer, var i bryllaupsfest og plukka moden frukt med gamle vener.

– Vi sat oppe og flirte heile natta til sola gjekk opp. Det var nydeleg.

Bilde frå dagane før krigen braut ut er vanskeleg å sjå tilbake på.

Han viser bilde av venane sine. Dei nyt sola ved bassenget.

Foto: Alf Simensen

– Han, han, og han er døde no. Minna er øydelagde.

Nokre dagar før 7. oktober bada han i havet. Solnedgangen var rosa. Tilbake i Oslo må han møte ein øyre-nase-hals-spesialist.

Han mista det eine høyreapparatet i vatnet, og fekk ikkje det andre til å fungere igjen. Men kanskje var det like greitt.

– Lyden av bombinga var forferdeleg høg. Tenk på dei som høyrer godt.

– Kvifor skal vi be?

På Café Provence i Torggata tek han lunsjpausen sin kvar dag. Han arbeider som skadedyrteknikar og har ofte oppdrag i Oslo sentrum.

«Zaki», høyrer vi frå trikkestoppet.

– Korleis går det med deg? Seier ein mann på arabisk.

– Korleis går det med deg?, spør ein bekjent Zaki møter på trikkestoppet i Storgata.

– Eg har mange kjenningar, seier han. Men få nære vener. Dei fleste er i Gaza.

Han skjelv. Det er føling, fortel han medan han småspring inn i kafeen.

Diabetesmedisinen gjekk han tom for på Gazastripa. Utan straum greier ein ikkje å halde medisinen kald, og då fungerer han ikkje slik han skal.

– Eg blei veldig dårleg. Sveitt, skjelven, varm og kjende meg ikkje bra.

Servitøren gir Zaki eit kakestykke i handa. Han et det ståande.

Zaki er ein av stamgjestane på Café Provence og dei tilsette veit godt korleis han vil ha kaffien sin.

46-åringen veit korleis han vil ha det.

Først to sukettar i glaset.

Espresso.

Mjølka vil han helle i sjølv.

Etter fredagsbøna samlar mange seg her i den vesle kafeen. Folk pratar høgt.

Foto: Alf Simensen / NRK

Zaki brukte å be fem gonger i døgnet. Men det har han ikkje gjort sidan krigen braut ut.

– Det er mange som seier: «Kva er det som skjer med oss? Kvifor skal vi be?». Det seier ikkje eg. Då blir eg redd.

Ein mann med palestinaskjerf stoppar opp utanfor vindauget. Han lager eit hjarte med hendene sine, går inn i kafeen og gir Zaki ein klem.

– Sjølv om eg er vaksen, treng eg trøyst eg òg.

Mohammed Ahmed kjem inn på kafeen for å helse på Zaki på veg til jobb.

Alt for samvitet

Palestinske og Ukrainske flagg vaiar utanfor Stortinget. Det er markeringar mot krigane her kvar dag no. I et telt sit nokre av dei som nettopp har kome frå Gaza sjølve.

Dei pratar om kva dei har sett og opplevd, og kva som skjer der nede no. – Alltid. Ingen snakkar om noko anna.

Zaki vil ikkje tenke på tida framover, og veit ikkje kva han skal svare på spørsmål om det.

– Korleis skal eg bli glad igjen? Familien min er jo i Gaza.

Inni teltet er det ein omn dei kan varme seg på. Palestinaskjerfa er knytt godt rundt halsen til fleire av dei. Dei et palestinsk mat og sit tett. Ikkje berre for halde varmen.

Sjølv om mørket skremmer han, har Zaki vore nattevakt her. Han får ikkje sove uansett.

– Kvifor gjer du dette?

– Samvitet. Det skjer ingenting. Men vi må stå med dei i Palestina, nei, på Gazastripa, for å fungere på innsida.

– og kvifor seier du ikkje Palestina?

– Mitt Palestina eksisterer ikkje lenger.

Foto: Alf Simensen / NRK