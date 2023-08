– Dette er nesten det samme som i Borten Moe-saken, en habilitetssak som er kjent. Og et eventuelt spørsmål om innsidehandel. Det spesielle her er at det er en nærstående som har handlet og ikke vedkommende selv.

Det sier Morten Kinander, professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI.

Morten Kinander, professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Og spørsmålet er da om det eventuelt er brudd på taushetsplikt. Det er ikke utenkelig at problemstillingen er slik at det også kan medføre etterforskning fra Økokrim også i dette tilfellet, legger han til.

Ønsker kontrollkomiteen på banen

Onsdag kom nyheten om at utenriksminister Anniken Huitfeldt har brutt habilitetsreglene, gjennom sin manns kjøp av aksjer.

Hennes ektemann, Ola Flem, har handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

Huitfeldt har selv innrømmet å ha gjort feil. På en pressekonferanse i ettermiddag sa hun at hun ønsker å rydde opp.

Flere har likevel reagert.

– Nå kommer det saker på løpende bånd som viser at det er en politikerklasse med privilegerte toppolitikere og familier både på høyresida og i denne regjeringa, som opptrer på måter som undergraver demokratiet, skriver Seher Aydar, representant i Stortingets kontrollkomite, i en e-post til NRK.

Aydar mener det er åpenbart at kontrollkomiteen må gå inn i saken og komme til bunns i spørsmålene om habilitet, aksjehandel og utnevnelser.

– Vi må gjenreise tilliten til demokratiet, og da må Stortinget, de folkevalgte, ta styringen. Jeg tror hele Norge forventer det av oss.

– Alvorlig

– Dette viser at Støre ikke har kontroll på sine statsråder, og det tegner seg et tydelig bilde av en ukultur i denne regjeringen, sier nestleder i Frp Hans Andreas Limi.

– Nå må den varslede kontrollsaken utvides til også å omfatte Huitfeldts sak. Så mange saker om grove regelbrudd fra denne regjeringen svekker tilliten til hele det politiske systemet, og det er viktig at Støre nå får ryddet opp, legger han til.

Frps nestleder Hans Andreas Limi. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Fra før har Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) måttet gå av på grunn av habilitetssaker. Tonje Brenna (Ap) har også innrømmet feil, men sitter fortsatt som kunnskapsminister.

Selv har Støre uttalt at han har tillit til Huitfeldt. Støre møter pressen klokken 17.00.

– Nødvendig og riktig beslutning

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich, ble informert om habilitetsbruddene tidligere i dag.

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich. Foto: William Jobling / NRK

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier han.

Videre forteller han at denne avsløringen har kommet fordi kontrollkomiteen startet en full gjennomgang av regjeringens håndtering av habilitetsreglene.

– Det viser at det var en nødvendig og riktig beslutning.

I tillegg opplyser Frølich at Høyre vil ta initiativ til at Huitfeldt møter på den kommende høringen i kontrollkomiteen.

– Statsministeren må rydde opp

– Nå må statsministeren rydde ordentlig opp og sikre at dette ikke kan skje igjen. Reglene er der for en grunn, og vi kan ikke ha statsråd etter statsråd som kommer med innrømmelser om at de har brutt disse, sier KrF-leder Olaug Bollestad til NTB, og legger til at dette svekker tilliten til systemet og regjeringen.

Ut fra det Huitfeldt selv sier, er dette et tydelig brudd på regelverket for regjeringen, mener saksordfører for denne saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Grunde Almeland (V):

– Det er helt klart at for hver enkelt sak som kommer opp, blir det mer alvorlig.

Almeland mener denne saken går rett inn i den pågående saken i kontrollkomiteen, der det nettopp skal ses på hvordan regjeringen har praktisert habilitetsregelverket og hvordan regjeringsapparatet jobber med habilitet.

– Det er flere grunner til at komiteen ser på disse sakene. En av dem er at vi trenger å gjøre betydelig jobb med å gjenopprette tilliten til politikerne som er kraftig skadelidende.

Stadig nye saker skaper ikke ny tillit, sier han.

Huitfeldt var klar på at hun ikke synes det er riktig å gå av som utenriksminister, men i stedet rydde opp i feilen, under pressekonferansen tidligere i dag.

Det er Miljøpartiet De Grønne (MDG) uenig i.

Mener Huitfeldt bør gå av

– Det som kommer frem, er tydelige brudd på habilitetsreglene, og Huitfeldt bør gå av. Uansett om det er med vilje eller ikke, kan vi ikke akseptere en slik misbruk av makt og posisjon, sier nestleder i partiet Ingrid Liland i en e-post til TV 2.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til NRK at det er alvorlig at det avdekkes det som kan være nok et brudd på habilitetsregelverket.

Han presiserer at det er viktig at vi får en kritisk gjennomgang av rutiner for vurdering av habilitet og håndtering av dette både under denne og forrige regjering.

– Det er naturlig at kontrollkomiteen i gjennomgang av de ulike sakene om habilitet også vi se på denne saken, og på spørsmål knyttet til ansvar for ektefellers eventuelle investeringer som kan bidra til inhabilitet, sier han.

Utbytte på 950.000 kroner

Investeringsselskapet Flemo AS eies 100 prosent av Huitfeldts ektemann. Her har han investert sin del av overskuddet fra IT-konsulentselskapet Oda Consulting AS, som han arbeider for og som Flemo AS eier 50 prosent av.

De to siste årene har Flemo AS rapportert et overskudd på til sammen 2 millioner kroner. Selskapet har utbetalt et samlet utbytte på 950.000 kroner i 2021 og 2022.



Flems personlig eide aksjeselskap hadde verdier for 3,6 millioner kroner ved utgangen av 2022, ifølge regnskapet som VG har hentet i Brønnøysundregistrene.

Selskaper Huitfeldts mann har investert i Foto: Knut Brendhagen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Kongsberg Gruppen

Norske Skog

Grieg Seafood

Lerøy Seafood

Norwegian Air Shuttle

Odfjell Drilling

Norske Skog

Aker Solutions

Rec Silicon

Yara International

Veidekke UDs oversikt over alle Ola Flems aksjekjøp fra 1. oktober 2021 til i dag

Huitfeldt hevder hun ikke har kjent til mannens aksjekjøp, og mener derfor hennes egen inhabilitet ikke har påvirket saker i regjeringen. Likevel innrømmer hun at hun har hatt kjennskap til at mannen har hatt noen enkeltaksjer, uten å vite hvilke.

– Jeg er lei meg for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen, og ønsker å rydde opp, sa Huitfeldt på pressekonferansen.

Kommunikasjonsavdelingen i Økokrim opplyser til NRK at de foreløpig ikke har tatt stilling til eller vurdert om de eventuelt skal åpne etterforskning av habilitetssaken til Huitfeldt.