Monsen åpner opp om alkoholbruk i ungdommen: – Drakk mye og alene

– Jeg drakk veldig mye i noen år, og jeg drakk mye alene. Jeg haddde kompiser som også var med og festet, men jeg tok den alltid lenger. Det ble glatt 30 pils før jeg gikk inn på diskoen, sier han på Lindmo på NRK i dag.

Han forteller om et indre driv han ikke visste hva han skulle bruke til, før han oppdaget eventyrlysten han hadde på ekspedisjon.

I hans nye biografi kommer det fram opplevelser som ikke er så kjent fra før, som usminkede skildringer av alkoholforbruk og det nære forholdet til sin narkotikaavhengige storebror, ifølge Monsen selv.

Tett på Monsen

Siden 2005, da Monsen krysset Canada på tvers, har millioner av seere fått glimt av Lars Monsens eventyr og ekstreme turer.

Monsen har skrevet en rekke bøker, men i slutten av september kommer hans nye biografi «Mitt liv». Journalist, forfatter og Bragepris-vinner Kjetil Østli har skrevet boka som er basert på samtaler og turer fra Monsens liv.

Østli har jobbet i to år med biografien og har hatt fri tilgang til alle bøkene til Monsen, brev og dokumenter. I tillegg har han intervjuet mange i villmarksmannens omgangskrets.

Nå åpner hele Norges villmarkshelt og ekspedisjonsfarer opp om de destruktive årene før befolkningen kunne bli kjent med ham på TV-skjermen.

Monsen forteller at på et tidspunkt handlet alt om drikking, før han skjønte hva han egentlig skulle med livet.

Gjennom fire sommeruker i fjor gikk Monsen med stor følgerskare over Hardangervidda, gjennom Jotunheimen, i Vesterålen og til indre Troms i «Monsen minutt for minutt». Foto: Thomas Hellum / NRK

En slurk til

– Jeg pleide å ha et ritual da jeg satt på T-banen med mye folk. Hver gang døra lukket seg tok jeg en hel øl i en slurk. På 25 minutter var halve ølkassa borte, sier han.

Da Monsen var i 20-åra, handlet mesteparten om å drikke alkohol, men på et punkt forstod han at det var et liv han ikke ønsket å leve. Det var på tur han trivdes best.

– I skauen og på fjellet hadde jeg ikke behov for rus. Turene ble stadig lengre, og jeg kjente at eventyrlysta steig.

Forholdet til hans storebror, som gikk på stoff i mange år, blir også skildret i boka.

– Han var en smarting og kunstnersjel og kunne blitt så mye annet. Men med noen få gærne valg havnet han på kjøret og kom ikke ut av det før han til slutt døde.

Monsen har skrevet bøker siden 90-tallet om villmarkseventyr og langturer- nå kommer biografien om han. Foto: NRK

Vendepunktet

Monsen har flere ganger dratt på månedslange turer i inn- og utland alene. I dag har han funnet sitt sted, langt vekk fra flokken.

På veien dit er det spesielt en episode Monsen husker som starten på slutten av drikkingen.

– Jeg var på vei hjem på natta etter byen, så skulle jeg «slå lens» inntil en busk. Da jeg begynner, ser jeg at det er en annen fyllik jeg tissa på. Da skjønte jeg at det er ikke dette jeg vil og tenkte «skjerp deg».

– Tenker du at det er rart at du av alle mennesker har blitt hele Norges turvenn?

– Ja. For det har aldri vært målet mitt. Det tok lang tid før jeg bestemte meg for å lage TV og jeg hadde ikke noe mål om å bli rik. Målet var å følge drømmene, så har det blitt som det har blitt.